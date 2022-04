NAB 2022: SmallHD bringt Cine 18 4K High-Bright Production Monitor

SmallHD hat auf der NAB Show die Markteinführung des Cine 18 4K High-Bright Monitors angekündigt. Dabei handelt es sich um einen leichten, robusten, bei Tageslicht betrachtbaren Produktionsmonitor, der für 4K-Workflows optimiert ist.

Cine 18 von SmallHD füllt die bislang bestehende Lücke zwischen Cine 13 und Cine 24 in der SmallHD 4K-Monitorreihe und bietet eine tragbare, bei Tageslicht bettachtbare 4K-Überwachungslösung in einem anpassungsfähigen Formfaktor“, sagt Dave Bredbury, Produktmanager für CS Kino. „Es ist ein Ersatz der nächsten Stufe für den beliebten 1703 P3X HD-Monitor von SmallHD, aber mit erheblichen Verbesserungen in Schärfe, Auflösung und Formfaktor.“

Cine 18 ist ein 4K-High-Bright-Monitor mit einem leichten Aluminium-Unibody-Chassis. Der 18-Zoll-LCD-Bildschirm mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) ist randbeleuchtet, verfügt über eine 10-Bit (8+2 FRC) Farbtiefe, eine Rec.-709-Abdeckung von 100 Prozent, eine 1100-Nits-Helligkeit, ein 1.000:1-Kontrastverhältnis, 240 PPI und einen Betrachtungswinkel von 178 Grad.

Cine 18 misst 18,4 x 12,7 x 2,5 Zoll und wiegt 12 Pfund. Es ist 4K-fähig mit 4x 12G/6G/3G/HD-SDI-Eingängen und -Ausgängen sowie Hot-Swap-fähigen Stromeingängen. Das mitgelieferte PageOS-Software-Toolset bietet einen 4K-HDR-Waveformer und -Scope, Color Pipe HDR-Farbwiedergabe und einen Monitorkalibrierungsassistenten.

„Das Feedback der Benutzer hat uns dazu inspiriert, den Cine 18 so zukunftssicher wie möglich zu machen“, fügt Bredbury hinzu. „Es entspricht einer echten Nachfrage von Profis, nicht einer Marketingstrategie. Das Feedback für den Cine 13″ und den Cine 24″ war fantastisch, daher ist es erfreulich, diesen Sweet Spot in der Cine-Serie getroffen zu haben: ein Monitor, der groß genug für Video Village ist, hell genug für die Anzeige bei Tageslicht, leicht und robust genug für herausfordernde Standorte und hochwertig genug, um Teil des SmallHD-Ökosystems zu sein.“

Der SmallHD Cine 18 soll für einen Listenpreis von 5.999 US-Dollar zu haben sein.