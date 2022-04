NAB 2022: Avid veröffentlicht neue Version des Media Composers

Pünktlich zur NAB Show 2022 hat Avid hat die aktuelle Version des Media Composers mit neuen Funktionen veröffentlicht. Dazu gehört insbesondre ein “Over-the Shoulder”-Workflow, der nativ im Media Composer verfügbar ist.

Avid hat eine neue Version der Videobearbeitungssoftware Media Composer mit neuen Funktionen veröffentlich, die für mehr Tempo und Produktivität in der Postproduktion sorgen sollen . Dazu gehört eine Remote-Funktion, die Avid mit “Over the shoulder” bezeichnet. Sie ermöglicht, dass Producer und Redakteure hochauflösende Video- und Audiosequenzen überall und jederzeit direkt an einzelnen oder mehreren Endpunkten gleichzeitig zu streamen – ganz so, als würden sie den Editorinnen und Editoren im Schnittraum über die Schulter blicken. Bislang waren hierfür bordeigene Verfahren nötig, die mit Streamingkameras und -software von den Editoren selbst implementiert wurden. Für diese neue Funktion greift Avid auf das SRT-Protokoll, ein Open-Source-Videotransportprotokoll, zurück. Obwohl SRT grundsätzlich ein sicheres Streaming von Inhalten mit 128/256-Bit-AES-End-to-End-Verschlüsselung gewährleistet, können Benutzer zusätzlich den Client-Zugriff auf die Ausgabe am Media Composer beschränken. Teams können sich lokal oder in der Cloud mit einem Haivision-Gateway verbinden, um Stream-Replikation und Firewall-Traversal zu ermöglichen, so dass auch Geräte hinter einer Firewall Streams erreichen können, ohne die Netzwerksicherheit zu verletzen.