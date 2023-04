Grass Valley ergänzt LDX-100-Kameraserie mit LDX-C135

News von der NAB Show 2023

Grass Valley präsentiert auf der NAB Show 2023 mit der LDX-C135 eine neue, kostengünstige Kamera innerhalb der LDX-100-Serie.

Die LDX-C135, die Grass Valley auf der NAB Show 2023 vorstellt, ähnelt der LDX 150, verfügt jedoch nicht über eine Highspeed-Option ist somit, so Grass Valley, ein kostengünstigerer Einstig in die LDX-100-Serie. Die LDX 135 ist mit drei neuen 2/3-Zoll-Xenios-Chips ausgestattet und bietet hohe Empfindlichkeit von Blende 11 bei 2.000 lux. Das führt laut Hersteller zu einem erweiterten Dynamikumfang im HDR-Modus, einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis und größere Schärfentiefe für eine einfachere und bessere Fokussierung aufgrund kleinerer Blenden. Die LDX-C135 ist für die Aufnahme von schnellen Bewegungen und spontanen Entscheidungen konzipiert und verwendet einen neuen 2/3-Zoll-Xenios-Imager für die Aufnahme von UHD- und HDR-Bildern.

Als, so Grass Valley, “Network Native” ist die Kamera ein eigenständiger IP-Endpunkt mit bis zu 100 Gb/s IP-Netzwerkverbindungen für Audio-, Video- und Steuerungssignale direkt an der Kamerahalterung, die eine Verteilung der Kamerabilder überall dort ermöglicht, wo sie benötigt werden, ohne die Verzögerungen, die bei der Übertragung von Signalen an einen separaten Steuerungshub auftreten würden. Traditionelle SDI-Verbindungen sind so nicht mehr nötig. Die Kamera unterstützt eine hohe Flexibilität bei der Verteilung, einschließlich der Integration in Remote-Produktions-Workflows, die weniger Bandbreite erfordern, da nur die jeweils erforderlichen Signale übertragen werden. Die Effizienz steigt auch, da mehrere Teams gleichzeitig auf alle Kamerabilder zugreifen können.

Die LDX-C135 kommt darüber hinaus mit einem Paket von Bestandsverwaltungsfunktionen für optimierte logistische Abläufe, das über drahtlose Near Field Communication (NFC) umgesetzt wird und das die Bearbeitungszeit bei bei der Bereitstellung einer Kamera um mehrere Minuten reduziert. Hierbei können Nutzungsdaten beim Aus- und Einchecken erfasst werden, ohne dass dabei die Kamera eingeschaltet werden müsste.