Dream Chip erweitert AtomOne SSM500 mit IP-Steuerung

News von der NAB Show 2023

Dream Chip präsentiert auf der NAB 2023 die Erweiterung der IP-Steuerungsfunktionen seiner AtomOne SSM500 Superzeitlupen-Minikamera. Die IP-Steuerungsfunktion erweitert die Flexibilität der Kamera, insbesondere bei Remote-Anwendungen, und ergänzt die vorhandene RS-485-Verbindung.

Dream Chip demonstriert auf der NAB 2023 die Erweiterung der IP-Steuerungsfunktionen seiner AtomOne SSM500 Superzeitlupen-Minikamera. Mit Maßen von nur 19o x 60 x 60 mm und der Fähigkeit, 500fps in Full-HD-Auflösung aufzunehmen, ermöglicht die IP-Steuerung dieser außergewöhnlichen Kamera nun eine noch größere Flexibilität in Bezug auf die kreativen Kontexte, in denen sie eingesetzt werden kann, insbesondere bei Remote-Anwendungen.

Die neue IP-Steuerungsfunktion ergänzt eine vorhandene RS-485-Verbindung. Die Kamera verwendet ein offenes Protokoll, um mit einer Reihe von Fernsteuerungsoptionen von Anbietern wie CyanView, Skaarhoj und Antelope kompatibel zu bleiben, wobei die direkte Kamerasteuerung von einigen dieser Drittanbieter-Einheiten ermöglicht wird. Für diejenigen, die die Kamera ohne Drittanbieter-Zusätze betreiben möchten, wird die Steuerung – ob über IP oder RS-485 – über die intuitive GUI, die mit der Kamera geliefert wird, erleichtert und ermöglicht die Verbindung von bis zu 99 anderen Dream-Chip-Kameras. Hier wird eine umfassende, aber einfach zu navigierende Steuerung für alle erwarteten Bildausgabeoptionen bereitgestellt: Framerate, Auflösung, Speicher- und Aufzeichnungspufferstatus, Weißabgleich, Belichtung und Multi-Matrix-Farbkorrektur, um eine perfekte Übereinstimmung mit anderen Kameras, die für die Übertragung verwendet werden, zu gewährleisten. Letzteres stellt laut Hersteller ein Merkmal dar, das in Kameras dieser Größe und FPS-Kapazität einzigartig ist.

Die SSM500-Kamera von Dream Chip unterstützt zwei Workflows, die jetzt durch die zusätzliche IP-Steuerung noch einfacher ausgewählt werden können. Der erste Arbeitsablauf ermöglicht eine Super-Zeitlupenaufnahme durch eine 2-, 3- oder 4-Phasen-Verbindung zu einem beliebigen Server, wodurch Aufnahmen mit bis zu 240 fps möglich sind. Alternativ kann der “Trigger”-Modus verwendet werden, der die Möglichkeit bietet, bis zu 60 Sekunden 500 fps-Footage aufzuzeichnen, die im internen Speicher gespeichert wird. Der Wechsel zwischen den Modi ist einfach und die Kamera kann so eingerichtet werden, dass sie im bevorzugten Arbeitsablauf startet. Zu Verfügbarkeit und Preis macht Dream Chip noch keine Angaben.