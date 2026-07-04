Calvin Hollywood verstärkt AI & Future Workflows Area der leat con 26

AI & Future Workflows

Creator, Unternehmer und KI-Experte Calvin Hollywood wird Teil der neuen AI & Future Workflows Area auf der leat con 26. Er zählt zu den ersten bestätigten Protagonisten des neuen Themenbereichs, der sich mit den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf moderne Produktions- und Content-Workflows beschäftigt.

Auf der Veranstaltung wird Hollywood unter anderem eine Keynote halten, an einem Creator Panel teilnehmen sowie weitere Sessions im Experience Studio und in der AI Live Zone gestalten. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Anwendungen generativer KI, neue Workflows für die Content-Produktion sowie der Einsatz aktueller Technologien im kreativen Arbeitsalltag.

Weitere Speaker, Start-ups und Programmpunkte für die AI & Future Workflows Area werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Ein Interview mit Calvin Hollywood ist in der aktuellen Ausgabe von Film + TV Kamera erschienen und außerdem hier auf unserer Webseite zu lesen!