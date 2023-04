Wooden Camera baut Cage für Sony FX3 und FX30

News von der NAB Show 2023

Auf der NAB Show 2023 hat Wooden Camera die Veröffentlichung eines neuen Zubehörsystems für die Sony FX3 und FX30 angekündigt. Das System ist darauf ausgelegt, sich an verschiedene Arbeitsabläufe anzupassen und einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Setups zu ermöglichen.

„Unser ,L-Cage‘-Design ist die ideale Grundlage für jedes Sony FX-Setup, mit einem modularen Zubehörsystem, das es dem Benutzer ermöglicht, seine Kamera für jedes spezifische Projekt zu konfigurieren“, sagt Dominick Aiello, Creative Solutions Sr. Director of Accessories. „Das gesamte Käfigsystem ist so konzipiert, dass es vollständig flexibel ist, den Kamera-Body strukturell schützt und gleichzeitig eine Vielzahl von Montagepunkten genau dort bietet, wo professionelle Zubehörteile benötigt werden.“

Der erweiterbare L-förmige Cage verfügt an der Unterseite über ARCA Plate Montagepunkte , ⅜”-16 Montagepunkte (einer oben, einer an der Seite), 2x ¼”-20 Montagepunkte (beide an der Seite) sowie eine abnehmbare HDMI-Kabelklemme. Das modulare Design ermöglicht eine problemlose Erweiterung mit zusätzlichem Zubehör von Wooden Camera oder Drittanbietern. Die Accessory System Top Plate verfügt über eine Cheeseplate, die anstelle des Standardtragegriffs von Sony verwendet werden kann. Sie bietet zusätzlich zwei ¼”-20 Montagepunkte und einen ⅜”-16 Zubehör-Montagepunkt. Ein umlaufender rechter Griff bietet weitere Montagepunkte. Ein neuer Micro Battery Slide ist sowohl in Gold-Mount- als auch in V-Mount-Versionen erhältlich und wird mit zwei D-Taps, einer Doppelstangenklemme und einer rücksetzbaren 9-Ampere-Sicherung geliefert.