Sony optimiert Workflow für virtuelle Produktionen mit Kamera-Plug-in und Farbkalibrator

News von der NAB Show 2023

Sony zeigt auf der NAB Show 2023 ein neues Tool-Set für die virtuelle Produktion, das Verbesserungen für Arbeitsabläufe in der Vorproduktion und am Set bieten soll. Das Tool-Set ist kompatibel mit der Sony VENICE, Sony Crystal LED und anderen HDR-fähigen LED-Wänden und soll dabei helfen, häufig auftretende Probleme bei der virtuellen Produktion zu meistern.

Sony hat seine Arbeitsabläufe bei virtuellen Produktionen optimiert. Das Unternehmen hat ein neues Tool-Set für die virtuelle Produktion entwickelt, das Verbesserungen für die Arbeitsabläufe in der Vorproduktion und am Set bietet. Das neue Tool-Set ist mit Sonys digitaler Vollformat-Kinokamera VENICE, der Crystal LED und anderen HDR-fähigen LED-Wänden kompatibel. Es verbessert die Leistung und hilft bei häufigen Herausforderungen in der virtuellen Produktion wie Farbabgleich und Moiré-Effekt, um die visuellen Effekte der Kamera zu verbessern. Sebastian Leske, Head of Cinema Business Development bei Sony Europe, erklärt: “Das neue Tool-Set für die virtuelle Produktion wurde auf Wunsch unserer kreativen Community entwickelt, die Werkzeuge benötigt, um die VFX der Kamera zu nutzen und den allgemeinen Prozess zu verbessern.” Dank des kontinuierlichen Feedbacks der Kunden und der Partnerschaft mit Epic Games konnte das Tool-Set nach umfangreichen Tests zeitnah eingeführt werden.

Das Kamera- und Display-Plugin ist eine Software-Erweiterung für die Unreal Engine, die bei virtuellen Produktionen gängige Probleme im Workflow erkennen und lösen kann. Das Problem der unterschiedlichen Farbcharakteristiken von Kameras und LED-Wänden führt oft dazu, dass das Virtual Art Department (VAD) die tatsächliche Farbleistung von unterschiedlichen Kameras nicht vorhersagen kann. Das neue Kamera- und Display-Plugin von Sony löst dieses Problem, indem es die Einstellungen der VENICE, VENICE 2 und des Crystal LED-Displays virtuell nachbildet. So können im VAD in der Vorproduktion Assets erstellt werden, noch bevor die Crew mit der Arbeit am Set beginnt. Die virtuelle VENICE im Plugin kann auch den Belichtungsindex und die Neutraldichtefilter simulieren, um eine geringe Schärfentiefe zu erzeugen und die Wahl der Objektive während der Vorproduktion zu bestimmen. Das Plugin zeigt auch eine benutzerdefinierte Moiré-Meldung an, um während der Vorproduktion Änderungen an der Kameraposition und den Kamerabewegungen vorzunehmen. Die Einstellungen der virtuellen VENICE können einfach exportiert und auf die VENICE- und VENICE-2-Kameras am Set übertragen werden. Das Plugin bietet auch während des Drehs eine Moiré-Meldung, um Probleme zu identifizieren, die bei der Überwachung am Set möglicherweise nicht erkennbar sind, aber in der Postproduktion bemerkt werden.

Sony hat darüber hinaus einen neuen Farbkalibrator entwickelt, der eine präzise Farbwiedergabe bei der Verwendung von LED-Wänden und einer VENICE Kamera gewährleistet. Die Anwendung ist einfach und benutzerfreundlich und läuft unter Windows 10. Durch eine intuitive Schnittstelle verbessert der Farbkalibrator die Arbeitsabläufe am Set erheblich. Spekulationen, Nachdrehen oder die Anwendung komplexer LUTs gehören somit der Vergangenheit an. Der Farbkalibrator nutzt ein Testmuster auf der LED-Wand als Referenz und analysiert automatisch das Ergebnis. Anschließend erstellt er in Minuten ein 3D-LUT, das auf den LED-Controller, das Tool für das Farbmanagement oder Unreal Engine angewendet werden kann. Dieser Kalibrierungsvorgang ist einfach und kann problemlos reproduziert werden.

Das erste Tool-Set für die virtuelle Produktion von Sony wird voraussichtlich im Sommer 2023 oder später kostenfrei zur Verfügung stehen.