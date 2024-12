Rahmen für die Branche

Üblicherweise würde ja ein Solo-Selbstständiger sein Beschäftigungsverhältnis mit dem Auftraggeber auf individueller Basis abklären. Wo können da Kollektivverträge ins Spiel kommen?

Frank Trautmann: Aktuell haben wir einen Entwurf erarbeitet, den wir bewusst noch nicht öffentlich verbreitet haben. Dieser Entwurf dient in erster Linie als Grundlage für Verhandlungsführer und fasst alles zusammen, was aus unserer Sicht für die Tätigkeit von Fernsehkameraleuten wichtig ist. Er basiert im Wesentlichen auf den BVFK-Standards, die wir in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. Es geht dabei nicht nur um Honorare, sondern auch um alle wesentlichen Punkte wie Versicherungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie sozialrechtliche Aspekte und allgemeine Geschäftsbedingungen. Alles, was wir meinen, was für die Arbeit von Kameraleuten gelten sollte, ist hier festgehalten. Im Grunde ist das etwas, das jede Kamerafrau und jeder Kameramann so unterschreiben könnte. Unser Ziel ist es, dass die Kameraleute nach diesen BVFK-Standards arbeiten. Unsere Mitglieder sind bei uns, damit wir solche Standards erarbeiten und durchsetzen. Jetzt sehen wir in diesem Entwurf ein gutes Mittel, um diese Standards auch wirklich mit Aussicht auf realen wirtschaftlichen Erfolg umsetzen zu können.

Hier finden Sie die Muster AGBs des Bundesverbands der Kameraleute BVFK!

Was sind denn die rechtlichen Implikationen dabei?

Tobias Sommer: Der BVFK unterstützt Kameraleute auf mehreren Ebenen, wenn es um Verträge und Vergütung geht. Erst einmal zur individuellen Ebene: Da können Kameraleute direkt mit ihren Auftraggebern verhandeln. Der BVFK hilft hier mit Muster-AGBs, die man problemlos in die Verträge einbauen kann – einfach einen Verweis darauf in der E-Mail beim Vertragsabschluss einfügen, dann sind sie rechtswirksam. Das ist ein wirklich guter Service, weil diese AGBs immer aktuell gehalten werden und man rechtlich einfach besser abgesichert ist. Dann gibt es die urheberrechtliche Ebene, also Vergütungsregeln, die für bestimmte Tätigkeiten vereinbart wurden. Da hat der BVFK zum Beispiel zusammen mit der DFL-Tochter und Broadcast-Dienstleister Sportcast Standards für Kameraleute im Stadionbereich geschaffen. Hier kann man wenigstens bei den Honoraren einheitliche Regelungen schaffen, auch wenn es bei Selbstständigen sonst schwierig ist. Als nächste Sprosse auf der Leiter kommt dann das Arbeitsrecht, das eine unglaubliche Vielfalt an tariflichen Regelungen bietet, vor allem natürlich für Angestellte. Da gibt es eine ganze Kaskade – von Einzelvereinbarungen bis zu großen Tarifverträgen. Ein Beispiel ist der Tarifvertrag für Film- und Fernsehschaffende TV FFS. Der regelt genau, welche Gagen beim Filmdreh gezahlt werden und schafft so eine klare Orientierung auch für Kameraleute.