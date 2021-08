Kraftvolles Argument

Gilt diese pauschale Bejahung einer Urheberschaft für alle Kamerafrauen und Kameramänner, die für das Fernsehen tätig sind?

Das gilt im Grunde genommen für alle Formate und Tätigkeiten, bei denen Kameraleute selbst über ihre Bilder und ihre Bildgestaltung entscheiden können, und wenn man genau hinsieht, ist das gerade bei Fernsehkameraleuten sehr oft der Fall. Im EB­-Bereich zum Beispiel gibt es ja in der Regel keine Regie, sondern nur eine Redaktion, die inhaltliche Vorgaben macht. Die ge­stalterische Freiheit von Kameraleuten gerade in der Reportage und auch teilweise der Dokumen­tation ist doch sehr groß, das wird vom Gutachten auch genau so attestiert. Das gilt auch für die Tätig­keit an einer Studiokamera, was im Vorfeld nicht so ganz klar war, und wir waren sehr gespannt, wie das juristisch beurteilt wird. Auch hier besteht die Urheberschaft typi­scherweise, weil die Bilder gesucht und angeboten werden müssen. Diese Aussage findet sich sehr gut und sehr richtig im Urheber­Gutachten. Gleichwohl ist es aber auch so, dass bei Studioproduktio­nen oder Nachrichten den Kameraleuten ganz genau vor­geschrieben wird, was sie tun sollen. Es gibt dann ein Ka­merabuch, in dem das alles ganz genau niedergeschrieben ist und es ist kein Geheimnis, dass es in diesen Fällen nur wenig Schöpfungshöhe gibt.

Wie hoch schätzt der BVFK die Wahrscheinlichkeit ein, dass potenzielle Gesprächs- und Verhandlungspartner den inhaltlichen Ausführungen dieses Gutachtens zustimmen werden?

Ich hoffe, dass wir nicht darüber streiten müssen! Es ist ja auch nirgends in Stein gemeißelt, dass man schon des­wegen mehr Geld bekommt, weil man Urheber ist. Es geht vielmehr darum, dass wir als Verhandlungspart­ner gestärkt werden, und mit dem Gutachten be­sitzen wir viele gute Argumente. Was sind die die nächsten Schritte, die diesem Gutachten folgen?

Die nächsten Schritte sind erst einmal, die Ergebnisse des Gutachtens zu verbreiten und auch Gespräche zu führen, zu denen ich an dieser Stelle aber nichts sagen kann. Das Gutachten hat einen Startschuss gegeben, auch über an­ dere Möglichkeiten nachzudenken, die die Verwertungen der Rechte betreffen. Wir wollen sehen, wo wir uns in die­sem Bereich gemeinschaftlich mit den anderen Verbänden sinnvoll einbetten können. [14817] AUSZUG DES GUTACHTENS Zusammenfassung und Ergebnisse 1. Die Frage, ob Kameraleute – einzelnen oder im Mehrkameraverbund – Urheberrechte erwerben, hängt von ihrer hierarchischen Stellung im Produk­tionsteam und von den Gestaltungsspielräumen bei der Bilderstellung ab. Letztere variieren je nach Produktionsformat. 2. Die Urheberstellung der Kameraperson ist bei Spielfilmen unstreitig. Bei Berichts­, Sport­, Konzert­ und Dokuformaten neigen die Gerichte dazu, den Ge­staltungsspielraum für schöpferische Bilderstellungen grundsätzlich als begrenzt anzusehen. Dass Kamera­personen im Einzelfall Filmurheber werden können, ist damit nicht in Frage gestellt. Da die Bilderstellung neben dem Erzählrhythmus das wesentliche narrative Element bei visuellen Inhalten ist, kommt jedoch stets eine Urheberschaft der Kamerapersonen in Betracht. 3. Dieser Gestaltungsspielraum kann eng sein, wenn Kameraleute nach genauen Vorgaben von Regisseur und Redaktion arbeiten. Er kann eng sein, wenn einzelne Kameraleute nach genauen Vorgaben im Team unter der Leitung einer leitenden Kameraperson („Director of Photography“) tätig sind. Er kann zudem eng bis fehlend sein, wenn mit statischen Kameras gearbeitet wird, wenn das abzubildende Geschehen so sehr den Bildinhalt dominiert, dass allenfalls über Kameraausschnitt und Lichteinstellung Variationen der Darstellung möglich sind. Ob und inwieweit das der Fall ist, hängt von den Sendeformaten ab. 4. Bei Sport­ und Konzertaufnahmen mit beweg­lichen Kameras und Verbundkamerateams bestehen tendenziell hohe Gestaltungsspielräume, die zu

einer Urheberschaft an der konkreten Bildgestaltung führen. Dasselbe gilt für Dokuformate mit fiktiven Ele­menten. Geringer sind die Gestaltungsspielräume bei Nachrichten, Interviews und manchen Showformaten mit festen Kulissen und wenig variablen Aufnahme­positionen. Dass ein Gestaltungsspielraum bei einzel­nen Formaten stets fehlt, kann nicht diagnostiziert werden, dass eine Urheberschaft der Kameraperson in solchen Fällen stets ausscheidet, ebenso wenig.