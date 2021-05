Genau hinschauen

Birgit Gudjonsdottir macht es sich nicht leicht. Wenn es in den 30 Jahren ihrer Filmkarriere eine Weggabelung gab, hatte sie eigentlich immer mehr Interesse an dem steinigen, weniger betretenen Weg. Von ihr können junge Filmschaffende lernen, dass sie sich dabei stets Verbündete suchte und diesen auch treu blieb, wie in der seit fast 20 Jahren wiederkehrenden Zusammenarbeit mit Regisseurin Connie Walther.

Gudjonsdottir wurde im isländischen Reykjavik geboren und wuchs dort bis zum siebten Lebensjahr auf. Ihr Vater stammt aus Island, ihre Mutter aus Österreich, so kam sie über Stationen in Norwegen und Deutschland in das Al- penland und kehrte erst mit 14 Jahren wieder nach Island zurück. Hier kam sie in der Schule mit der Fotografie in Kontakt, lernte die Grundlagen, entwickelte auch selbst und zog mit der Kamera ihrer Mutter los. Eines Tages beobachtete sie im Hafen von Reykjavik zwei Jungen beim Fischen und merkte plötzlich, dass diese von einem Mann beobachtet wurden. Sie rückte den Mann ins Foto und stellte sich plötzlich Fragen zu dieser Konstellation. Warum beobachtete der Mann die Kinder? Was erzählt dieser Schnappschuss? „Da fing ich plötzlich an, über Bilder nachzudenken, weil mich dieses Bild so berührt hatte“, sagt Birgit Gudjonsdottir. „Und ich merkte, dass ich mit Fotografie Geschichten erzählen kann, die man so gar nicht sieht.“

Mit Licht erzählen