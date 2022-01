Drei Fragen an Julia Oehring

In der Rubrik “Drei Fragen an” stellen wir in jedem Heft eine Filmschaffende oder einen Filmschaffenden mit drei kurzen Fragen zu Arbeitsschwerpunkt, beruflichem Engagement und Freizeit vor! In unserer Ausgabe 12.2021 hat die Editorin Julia Oehring erzählt, wieso Film dreimal entsteht und warum für sie beim Schnitt Sympathie und Vertrauen wichtig sind.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Als Editorin bin ich sowohl im Bereich Spielfilm als auch Dokumentarfilm tätig. Insbesondre bei fiktionalen Formaten entsteht bereits drehbegleitend der erste Rohschnitt. Diese Arbeitsweise bietet die Möglichkeit zur unmittelbaren Rückmeldung an die anderen Gewerke am Set: fehlende Einstellungen für eine Szene, Anschlüsse, die es zu beachten gilt, wenn der Dreh einer Szene an einem anderen Tag fortgesetzt wird, Originaltöne die für die spätere Bearbeitung aufgenommen werden müssen, Layouts für visuelle Effekte und vieles mehr.

Obwohl ich so gut wie nie am Set bin, ist die Kommunikation mit Produktion, Regie und Kamera während der Drehzeit neben dem Schneiden ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Die erste Schnittfassung erarbeite ich allein und habe dabei großen Gestaltungsspielraum. Ich treffe im Material bereits meine Auswahl und bringe die zahlreichen Einstellungen in eine Szenendramaturgie. Da Bild, Ton und Musik im Schnitt gleichzeitig bearbeitet werden, lege ich bereits ein Ton- und Musiklayout an. Sobald der erste Rohschnitt steht, folgt die intensive Zeit des Feinschnitts mit der Regie. Das Material wird nochmals überprüft, neue Ideen ins Spiel gebracht und Lösungen für technische oder dramaturgische Probleme gesucht. Gegenseitige Sympathie und Vertrauen sind wichtige Voraussetzungen für eine gute Kollaboration von Regie und Schnitt. Deshalb bestehen hier oft Achsen der Zusammenarbeit, die schon über Jahre und Jahrzehnte andauern.