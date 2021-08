Die gleiche Sprache sprechen

Nach dem Festival ging diese Idee wie so oft etwas unter. Doch damit sie nicht verschollen geht, habe ich sie im Winter 2018 noch einmal aufgegriffen und habe Kollegen aus Italien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden zusammengetrommelt, um mit ihnen über die Gründung eines Dachverbands zu reden. Nachdem ich sie für diese Idee gewinnen konnte, haben wir uns gemeinsam hingesetzt, um Statuten für so einen Verband aufzusetzen. Natürlich wurde auch darüber gesprochen, wie dieser Verband strukturiert werden soll und wo die Zentrale ansässig sein soll. Zuerst war Paris im Gespräch. Da der französische Verband recht klein ist und kein eigenes Büro besitzt, haben wir uns, nach Rücksprache mit dem deutschen Verband BFS, für Berlin entschieden.

Nachdem ich alle Formalitäten erledigt hatte, die für die Gründung eines solchen Verein nötig sind, konnten wir den Verband offiziell eröffnen. Als Termin und Ort haben wir uns wieder für das Filmplus-Festival entschieden. Doch auf einmal tauchten immer mehr Kollegen aus anderen Ländern auf, die Interesse zeigten, bei diesem Verband mitzumachen, so dass der Verband gleich zum Start am 26.10.2019 die Interessen von zwölf Verbänden vertreten konnte.

Welche Länder sind bei TEMPO zurzeit vertreten?

Gestartet wurde das Projekt von sieben Ländern. Bei der Unterzeichnung waren es zwölf und gegenwärtig vertreten wir vierundzwanzig. Zuletzt durften wir die Kollegen des britischen Verbandes British Film Editors BFE als Verbandsmitglied begrüßen. Ein weiterer größerer Verband steht kurz davor beizutreten. Einige Länder wie Griechenland müssen erst einen nationalen Verband aufbauen, um uns beitreten zu können.

Gab es schon Reaktionen von Sendern oder Streaminganbietern auf die Gründung von TEMPO?

Überraschenderweise gab es sogar schon vor der offiziellen Gründung von TEMPO Anrufe von dieser Seite. Sie wollten ausführlich wissen, was wir vorhaben und was unsere Ziele sind. Mit einem dieser Anbieter bereiten wir sogar schon ein Event für nächstes Jahr vor. Damit werden wir auf Tour gehen und vier Städte in Europa besuchen. In Planung sind München, Berlin, Amsterdam und Paris. Mit diesem Event wollen wir speziell Film- und Medienhochschulen ansprechen. Dieses Event soll aber auch für junge Menschen sein, die frisch aus der Schule kommen und Interesse an Berufen in der Medienbranche haben. Zu diesem Event ist geplant, einen Postproduktions-Manager einzuladen, der für ein großes Filmstudio arbeitet. Er wird die Sicht der Studios auf die Postproduktion erklären und worauf sie besonderen Wert legen. Dann planen wir ein Postproduktions-Team einzuladen, das für eine aktuelle große Serie oder an einem Kinofilm arbeitet. Sie werden von ihrer täglichen Arbeit berichten.