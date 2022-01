Das perfekte Timing

Warum?

Das war eine Sache, die ich in den USA gesehen und sofort geschätzt hatte. Ich hatte erlebt, was für tolle Möglichkeiten versierte Tongestalter haben können. Aber damals hat das einige Kolleginnen und Kollegen in Österreich richtig aufgeregt: „Das macht sie nur, weil sie es nicht kann!“ oder „Das macht sie nur, weil sie keine Lust hat!“ (lacht) Aber ich blieb hart und so wurde „Müllers Büro“ der erste Film in Österreich, soweit ich weiß, bei dem Film- und Tonschnitt als zwei Departments arbeiten konnten. Was es dann auch in den nächsten Jahren immer öfter gab und mit dem Digitalschnitt zum Standard wurde. [14906]