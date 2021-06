Formate und Intuition

Das Zughafen-Projekt habt ihr in 16:9 gedreht. Das ist nicht ungewöhnlich, aber du setzt ja die unterschiedlichsten Formate ein. Wie triffst du hier die Entscheidung?

Auch wenn die Wahl des Seitenverhältnisses vorab schon bewusst überlegt ist, so ist der Weg dahin, warum ich beispielsweise ein bestimmtes Seitenverhältnis präferiere, oft erst mal unterbewusst. Die jeweiligen Seitenverhältnisse haben auch immer einen Einfluss auf die Bilder, die sie rahmen. Ich persönlich mag es beispielsweise, mit einem Cinemascope-Seitenverhältnis Menschen sich in ihrer Umgebung verlieren zu lassen. Auf der anderen Seite finde ich ein 4:3-Seitenverhältnis in vielen Fällen sehr schön und passend für Nahaufnahmen von Gesichtern. Bei einem anderen Projekt wussten wir schon vorab, dass wir es im Format 4:3 drehen werden.

Warum?

Drehort war ein Studio und vor der Kamera agierten Personen. Warum hätten wir dann rechts und links von ihnen noch Raum für das Umfeld gebraucht? Dieses Format ist nach oben hin offen und hat meiner Meinung nach den Gesichtern viel besser geschmeichelt in diesem Moment.

Für deinem Film über Nadja Auermann für die Zeitschrift Tush hast du das Format 1:1 gewählt.

Der kreative Grund waren unsere Überlegungen, was zu einem Menschen unter den Formaten am besten passt. Ein rechteckiges Format würde mehr zum Körper passen, ein quadratisches Format eher zu einem Gesicht. Es hebt das Gesicht heraus und fokussiert die Konzentration des Zuschauers eben darauf, und – das ergab sich auch aus dieser Situation – bisherige Fotografien wurden von ihr auch im 1:1-Format gehalten. Darüber wollten wir ganz bewusst eine Verbindung zu dem Heft herstellen, in dem sie auch in diesem Format fotografiert wurde. Ich bin ein großer Fan von „Form follows function“. Da es heutzutage sehr verschiedene Endgeräte gibt, mit denen Filme gesehen werden können, muss ich in der Wahl der Formate auch flexibel bleiben.