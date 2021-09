Dok:Schnitt:Zukunft

Panel bei Dokville

Beim diesjährigen Branchentreff Dokville in Stuttgart stellte die Kuratorin Astrid Beyer ein hochkarätig besetztes Panel zusammen, um über die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen aus der BFS-Untersuchung zu diskutieren. Pandemiebedingt waren die meisten Panelteilnehmer zwar vor Ort, das Publikum jedoch per Livestream zugeschaltet. Alle Branchenbereiche, mit denen wir in den Dialog treten wollen, waren repräsentiert: Für die Filmförderungen kam Prof. Carl Bergengruen, Geschäftsleiter der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), der sich seit Jahren für sozial nachhaltige Förderkriterien einsetzt. Petra Felber, Leiterin der Redaktion Dokumentarfilm beim Bayrischen Rundfunk, vertrat die Perspektive der TV-Sender. Die Produzentin Melanie Andernach, der Regisseur und AG DOK-Vorsitzende David Bernet sowie die Editorin Anne Fabini waren die Filmschaffenden auf dem Panel. Auch die Moderatorin Grit Lemke steckt als Dokumentarfilmregisseurin und ehemalige Leiterin von DOK Leipzig tief im Thema drin.

Die Zahlen aus der Untersuchung fand die Produzentin Melanie Andernach „sehr aussagekräftig, zum Teil auch erschreckend.“ Grit Lemke fragte sie, wie es ihr bei der Budgetplanung gelinge, Gerechtigkeit im Team herzustellen. Andernach betonte, dass sei jedes Mal ein Jonglieren. Was kann man realistisch mit dem Budget erreichen? Und wie verteilt man das? Sie kalkuliert bei ihren Kinodokumentarfilmen in der Regel 25 Wochen Schnittzeit und eine Schnittassistenz, weil auch sie festgestellt hat, „dass es dadurch billiger wird.“ Ihre Produktionsfirma bekommt bei manchen Projekten am wenigsten ab und sie geht als Produzentin ins Risiko, was sie hofft, mit Erlösen ausgleichen zu können. Dass ausgerechnet bei mit öffentlichen Geldern geförderten Projekten nur 6 Prozent der auf Rechnung arbeitenden Editor:innen Tarifgage bekamen, konnte sich die Redakteurin Petra Felber zunächst nicht erklären. Sie betonte, dass es in der ARD für Eigenproduktionen und Auftragsproduktionen Eckpunkte gibt, die eigentlich eine Tarifzahlung vorgeben. „Ich wüsste gerne, wie es zu dieser öffentlich-rechtlichen Schieflage kommt.“ Anhand eines konkreten Falls kam Felber von selbst drauf, dass das Problem wahrscheinlich die geplanten Schnittzeiten sind: „Ich hab heute kurz in Kalkulationen nachgeschaut, was da im Einzelnen kalkuliert war. Und das sind Tarifgagen.“ Aber in einer Kalkulation von einem großen Dokumentarfilm standen nur 12 Wochen Schnittzeit – „wo dann vermutlich beim fertigen Film rauskommt, dass das weit unter dem liegt, was tatsächlich an Zeit verwendet wurde.“