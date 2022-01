Der Mut, nicht zu schneiden

Als Assistentin von Sam O’Steen konnte Bobbie seine Arbeitsmethoden genau beobachten. „Mich hat am meisten umgehauen,

dass er nie seinen Schnitt angesehen hat“, erzählt sie. „Wenn er mit dem Regisseur zusammensitzt, ist er ebenso frisch, weil er irgendwie beinahe den Schnitt von jemand anderem ansieht. Er konnte davon etwas Abstand kriegen und es dann durch die Augen des Regisseurs sehen, und das half ihm auch, seine eigene Arbeit zu betrachten.“ Besorgt war Sam dabei nie, sondern immer sehr zuversichtlich. „Und deswegen war er so schnell, weil er seine Entscheidungen nicht im Nachhinein bezweifelt hat“, erklärt Bobbie. „Wenn man an etwas ständig herumspielt, ist man bald verloren. Als Editor ist dein erster Instinkt normalerweise der richtige, wenn du ein guter Editor bist und weißt, was du tust.“

Sam O’Steen war auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich: Er war bei vielen Filmen am Set und beriet die Regisseure. Das fing an bei „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, wo Regisseur Mike Nichols die Empfehlung von Billy Wilder bekam, für den Schnitt Doane Harrison anzuheuern, der in gleicher Funktion bei Wilder tätig war. Aber Harrison und Nichols kamen nicht zurecht, und so trat O’Steen in die Rolle. „Mike Nichols kam vom Theater. Er hatte keine Erfahrung als Filmregisseur“, meint Bobbie O’Steen. „Und Mike war smart genug, um zu wissen, dass er in der Visualisierung nicht so gut ist. Er hat über die Jahre gelernt, aber seine Stärken waren andere. Er war großartig mit Worten und mit Schauspielern.“ Sams Ratschläge am Set hinsichtlich der Auflösung erlaubte ihm, genau die Einstellungen zu bekommen, die er wollte, was auch der Produktion Zeit sparte – aber natürlich erforderte die Herangehensweise auch diplomatisches Geschick. „Er wusste sehr bald, dass er mit dem Kameramann sehr vorsichtig sein musste und niemandem auf die Zehen steigen durfte oder ihnen das Gefühl geben durfte, zu viel Input zu geben.“