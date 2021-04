Daumenkino 2.0

„Wir waren in der Vorbereitung tatsächlich sehr damit beschäftigt, es uns selbst ständig zu erklären“, so DoP Leon Brinkmann. „Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass Mike schon sehr früh genau wusste, wie er das erzählen wird.“ Brinkmann studierte ab 2014 an der SAE München Digitale Filmproduktion und arbeitete danach als Kameraassistent. Irgendwann kam auch der Job des Gimbal-Operators hinzu sowie immer wieder Werbeprojekte und Kurzfilme, die er als DoP verantwortet. „Ich unterstütze auch immer wieder Freunde aus der Branche als Oberbeleuch- ter bei größeren Projekten, um die Bandbreite der DoP- Tätigkeit zu trainieren.“

In der Drehplanung waren drei Drehtage vorgesehen, zwei Tage Foto-Shooting und ein Tag Filmaufnahmen. An einem der Foto-Tage hatte Brinkmann jedoch bereits einem anderen Job zugesagt. Also kam Yousaf auf eine alte Idee zurück. „Was wäre, wenn die Fotos auch tat- sächlich ein Fotograf machen würde?“ So stieß Ekkehard Winkler zum Projekt. Der fand die Idee, einen Film im Serienbild-Format zu fotografieren, sehr spannend. Hier beschränkte sich die gemeinsame Vorbereitung auf ein paar Telefonate. Erst am Set lernten sich Yousaf und Winkler kennen.

Das Drehbuch war eine ausführliche visuelle Beschreibung der Handlung. Der Film selbst hat keinen Dialog, da er zum größten Teil über die statischen Fotos erzählt wird. „Ich habe es so geschrieben, dass es Schritt für Schritt durch den visuellen Vorgang führt, damit sich auch jedes Crewmitglied etwas Konkretes darunter vorstellen konnte“, so Autor und Regisseur Yousaf. „Es gab ein sehr klares Ziel“, so Brinkmann. „Aber eine unklare, spannende Reise dahin.“

Trotz kurzer gemeinsamer Vorbereitungsphase nahmen sich DoP und Regisseur die Zeit, gemeinsam die Motive in München und Wolfratshausen zu sichten, um Details vorauszuplanen und auf mögliche Probleme vorbereitet zu sein. „Wir sind diverse Dinge durchgegangen, haben di- verse Fotostrecken durchfotografiert, um zu wissen, womit wir es zu tun haben“, so Leon Brinkmann. „Wir haben be- sprochen, in welcher Abfolge wir was fotografieren und was drehen müssen, damit am Ende alles funktioniert.“