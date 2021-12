Schlankes System: Sennheiser Evolution Wireless Digital

Übersicht

Das Sennheiser EW-D besteht aus unterschiedlichen Komponenten, wie einem Taschensender, einem Handsender und einem Empfänger. Dabei gibt es diverse Kombinationen, die als Set beim Händler zu haben sind. Unter anderem stehen für den Taschensender diverse Mikrofone zur Auswahl, er lässt sich aber auch wie der Handsender ganz ohne Mikrofon beziehungsweise Kapsel kaufen. Damit dürfte das System besonders für diejenigen interessant sein, die bereits über entsprechende Mikrofone verfügen. Für Handsender passen sogar die High-End-Kapselköpfe KK 204 und 205 von Neumann.

In unserem Test haben wir den Anstecker Sennheiser MKE 2 verwendet. Äußerlich ist der Taschensender sehr übersichtlich. Ein verschraubbarer Klinken-Anschluss und eine Antenne befinden sich auf der Oberseite, genauso wie ein Mute-Schalter, ein Pairing-Knopf und eine Status-LED. Das Batteriefach lässt sich auf die- selbe Weise wie bei den Sennheiser-EW-Sendern gewohnt öffnen. Darunter verbirgt sich aber nicht etwa eine Einstellmöglichkeit, sondern lediglich der Power-Knopf.

Sennheiser hat die Preise der Einzelkomponenten so angepasst, dass der Setpreis tatsächlich der Summe der Einzelkomponenten entspricht. Die Setpreise von Taschensender und Empfänger liegen dabei von etwa 600 Euro aufwärts. Ein Blick in den Produktkarton verspricht ein hochwertiges System mit einigem Zubehör. So findet sich beispielsweise ein Rack-Einbaukit mit im Lieferumfang.

Bedienbarkeit

Ganz klar richtet sich das neue System nicht an High-End-Nutzer, sondern ist eher für Anwendungen in kleinerem Maßstab ausgelegt. Das ist bereits beim Bedienkonzept ersichtlich. Die Sender sind sehr einfach und fast schon spartanisch aufgebaut. Im Gegensatz zum analogen System lassen sich die Sender nicht mehr über integrierte Tasten und Displays einstellen. Das ist nun über die Tasten der Empfangseinheit möglich. Wird das zu unübersichtlich, kann auch ein Smartphone mit der Smart-Assist-App herangezogen werden. Hierüber können bis zu 16 Kanäle gleichzeitig konfiguriert und die Systeme über Bluetooth angesteuert werden – wobei sich in der Theorie bis zu 90 Kanäle pro Band gleichzeitig nutzen lassen. Freie Kanäle können ebenfalls über die App gescannt und entsprechend eingestellt werden. Daher ist ein separater Frequenzmanager nicht erforderlich. Auch die Pegelung kann am Smartphone vorgenommen werden. Die Sende-Einheiten verfügen über einen Stummschalter, der aber je nach Anwendung auch deaktiviert werden kann, um versehentliches Schweigen zu vermeiden.