Farbe mit Köpfchen

Künstliche Intelligenz und Deep Learning sind die Technologien unserer Zeit. Beim iPhone, einer Fotokamera, Bildbearbeitungs-Software oder bei einem Smart-Speaker denken nun die Geräte für den Anwender mit. So erhält KI seit einiger Zeit auch Einzug in den Medienbereich. Einige Bildbearbeitungsprogramme können bereits selbstständig erkennen, was bei hinzugefügten Fotos optimiert werden kann und sogar, wie . Hautunreinheiten werden eigenständig erkannt und wegretuschiert. Solche Features sind mittlerweile auch in Klassikern wie Photoshop integriert. Aber was bedeutet eigentlich Künstliche Intelligenz? Im Wesentlichen stecken dahinter Algorithmen, also komplexe mathematische Bedingungen und Formeln, die Muster erkennen und darauf abgestimmt handeln können. Damit lassen sich besonders gut wiederkehrende Aufgaben automatisieren – und hier wird es für professionelle Farbkorrekturen interessant. Eine grundlegende primäre Farbkorrektur und die Farbabstimmung zwischen unterschiedlichen Kameras bedeuten für Coloristen oft viel Arbeit. Das haben auch die Gründer von Colourlab.ai erkannt. Dado Valentic arbeitet seit ge- raumer Zeit als Colorist, setzt vor allem HDR-Produktionen technisch um und berät bei großen Produktionen. Bei der ersten Netflix HDR-Produktion „Marco Polo – Staffel 2“ war er für die Umsetzung des HDR-Formats zuständig. Als Lösung für die besagten Probleme stellt er eine Software vor, die automatisiert und non-destruktiv Videos analysiert und aneinander anpasst.