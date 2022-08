Free Download: Wegweisend – DoP Ari Wegner

Zeit ist Luxus, vor allem beim Film. Als Regisseurin Jane Campion ihr Team zusammenstellte und Ari Wegner als DoP für „The Power of the Dog“ an Bord holte, lagen die Dreharbeiten noch rund ein Jahr entfernt. Campion und Wegner kannten sich bereits. Beide hatten 2015 bei den Dreharbeiten zu einer Werbekampagne für Gender-Diversität der australisch-neuseeländischen Bankengruppe ANZ zusammengearbeitet. Ende 2018 bekam Wegner den Anruf von Jane Campion, die deutlich machte, dass sie bis zu den Dreharbeiten Anfang 2020 sehr viel Zeit mit ihrer Kamerafrau verbringen wollte. Beide nutzten das für die intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff. „Ich habe zuallererst das Buch gelesen“, sagt Ari Wegner. „Denn Jane schrieb zu der Zeit immer noch am Drehbuch.“ Campion wählte in der Folgezeit zusammen mit Wegner die Motive aus, involvierte die Kamerafrau intensiv in Besprechungen mit Art Department, Szenenbild und Kostümbild.

„Für mich ist es wichtig, die Regisseurin während des Prozesses der Vorproduktion so gut kennen zu lernen, dass ich ihre Vision gut kenne, aber auch ihre Persönlichkeit verstehen lerne“, sagt Ari Wegner. „Ich bringe immer eine sehr große Offenheit mit. Sicher habe ich auch eigene Ideen aus dem Buch, aber ich halte damit erst mal zurück, bis ich weiß, welche Ideen die Regisseurin umsetzen möchte.“