Performance trifft Kunst

Weiterbildung

Damit ist eine Arbeit am Set einer Großproduktion auch nicht schlecht umrissen. Das schien auch seine Schwester gesehen zu haben. Die begann gerade ein Produktionsstudium und gab ihm den Anstoß zu einem Kamerastudium. Er fotografierte damals schon gern, fing während der Auf- nahmeprüfung Feuer und studierte ab 2010 Kamera an der Medienakademie. Zwei Jahre blieb er dort, machte mehrere Projekte, unter anderem auch Kooperationen mit Hamburg Media School. Bei seinem Abschlussfilm „Wunschkind“ 2012 erlitt sein Projekt einen Datencrash. Glücklicherweise konnte das Ma-terial aus dem Backup wieder hergestellt werden. „Aber da habe ich das erste Mal gedacht: Mensch, der digitale Work- flow – das muss doch sicherer gehen“, so Christian Saure. Sprachs und setzte sich daran, den digitalen Workflow der Akademieprojekte zu optimieren.

Nach dem Studium sammelte Saure erst einmal mehr Erfahrung im Kamerametier. Über Stationen beim Ludwig Kameraverleih in Hamburg kam er ans Set seines ersten Films und war Kameratrainee unter DoP Benoît Delhomme beim Hamburger Dreh von „A Most Wanted Man“ von Anton Corbijn. Hier fiel ihm erstmals die Rolle des Digital Imaging Technician auf. Danach drehte er viel Werbung als Kameraassistent, oft mit Kameraassistent Martin Bethge und DoP Bjørn Haneld. Während dieser Zeit begann er, sich intensiv mit digitalen Workflows und Datensicherung zu beschäftigen. „Wie kann man das sicherer machen? Was gibt es für Programme am Markt? Was für Hardware? Wie kann ich das schnell so umsetzen, dass die Kameraleute so schnell wie möglich ihre Muster sehen – und dabei schon alles gesichert ist“, so Saure. Er besuchte Workshops, Online-Seminare, kam von 14-Stunden-Drehs und paukte noch zwei Stunden Codecs, Prüfsummen und Containerformate. Er begann, bei seinen Jobs auch Datenmanagement anzubieten, was besonders bei den DoPs gut ankam. Dazu gehörte Transkodierung, Erstellen einer Basis-LUT und Beratung zum eingesetzten Equipment. Es dauerte ein knappes Jahr und Christian Saure kommunizierte an die auftraggebenden Produktionen: „Ihr könnt mich jetzt nur noch als DIT buchen!“ Das war 2014.