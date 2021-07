Kryptotechnologie als Recoupment-Strategie

In dem aktuellen Hype um NFTs sehen Tim David Müller- Zitzke, Dennis Vogt und Michael Ginzburg aus Bremerhaven eine Chance der Refinanzierung ihres Kinofilms. Die drei Filmemacher hatten 2018 den vermutlich ersten Vlog-Dokumentarfilm der YouTuber-Generation ins Kino gebracht. Für den 97-Minüter „Projekt: Antarktis“ waren sie im November 2017 mehrere Wochen auf dem Forschungsschiff MS Ortelius in die Antarktis gereist und hatten das Ganze dokumentiert. Ihre Idee im Frühjahr 2021 war nun, einzelne Szenen ihres Films als NFTs zu versteigern. Um das vorwegzunehmen: Es geht nicht darum, das Rohmaterial für fremde Nutzung freizugeben. Vielmehr sollen die Szenen als ideelle Werke an Sammler verkauft werden. Müller-Zitzke nahm sich der Sache an. Der Bremerhavener hatte sich erstmals Mitte 2020 mit Kryptowährungen auseinandergesetzt. Sie basieren wie auch NFTs auf der Blockchain-Technologie.

Am 11. März 2021 fand sich in der Versteigerungsliste des angesehenen Auktionshauses Christies ein Werk des Internetkünstlers Mike Winkelmann, besser bekannt als „Beeple“. Die JPEG-Datei erzielte einen Preis von 69.346.250 US-Dollar, etwa 57 Millionen Euro. Dass niemand bei gesundem Verstand diesen Betrag für eine einfache JPEG-Datei bezahlt, liegt auf der Hand. Bei der JPEG-Datei handelt es sich um einen sogenannten „non fungible Token“ (wörtlich: „nicht austauschbarer Wert“), kurz NFT, eine Art digitales Echtheitszertifikat. NFTs werden durch Kryptotechnologie erstellt.

Basis: Blockchain

Eine Blockchain ist eine Kette an Codeblöcken, in deren Code die Existenz des vorigen Blocks und damit auch der gesamten vorherigen Kette eingebacken ist, im sogenannten Hash. Dadurch authentifizieren die einzelnen Bestandteile sich gegenseitig. Neue Blöcke werden über ein sogenanntes Konsensverfahren verifiziert und danach an die Kette angehängt. Es gibt zahlreiche Konsensverfahren, doch zwei vorrangig genutzte: Die „Proof-of-Work“-Methode ist die häufigste, die Proof-of-Stake“-Variante setzt sich immer weiter durch, denn sie braucht weniger Rechenpower. Diese Kette liegt nicht an einem Ort, denn dann wäre sie leicht manipulierbar. Alle Blöcke sind an unterschiedlichen Orten im Internet gespeichert, auch redundant, damit es keine Ausfälle gibt. Diese Dezentralität zusammen mit der durch die Kette gewährleisteten Authentifizierung der einzelnen Bestandteile macht eine übergeordnete Stelle – im Falle der Währung eine Bank – unnötig. Der letzte wichtige Punkt ist, dass es trotz des Namens – Krypto – eine höchst transparente Technologie ist, da alle Informationen der Kette einsehbar, wenn auch nicht sinnvoll lesbar, sind.