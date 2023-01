Vom DoP zum Startup-Gründer

Weil er gezielt Journalisten mit seiner Lösung ansprechen wollte, lag es für Jakubi nahe, sich auch beim Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf um eine Förderung zu bemühen. Das gehört zu den bekanntesten Anlaufstellen für Gründer und Startups aus dem Medienbereich. „Wir sind der unabhängige Inkubator für die Medienbranche. Wir unterstützen Medienschaffende dabei, professionellen Journalismus innovativer, nutzerzentriert und konkurrenzfähig zu machen“, wirbt das Lab auf seiner Website. Neben dem Journalismus Lab gehören das Medieninnovationszentrum Babelsberg und das Media Lab Bayern zu den bekanntesten öffentlich-rechtlichen Förderagenturen.

Beratung, Finanzierung und Infrastruktur

Solange die geförderten Projekte einige Formalien erfüllen und auf die Medienbranche in der Region abstrahlen, fördern die Agenturen auch über ihre Landesgrenzen hinaus. Die Bayern fördern bundesweit. Die Förderprogramme für Medien-Profis ähneln sich und umfassen in der Regel Geldmittel, Coaching, Beratung und Zugang zu den regionalen Netzwerken.

So haben Projektteams im Förderprogramm Media Innovation Fellowship beim Journalismus Lab Aussicht auf ein Prototyping-Budget bis zu 15.000 Euro, projektbezogene Workshops und individuelle Coachings im Wert von weiteren 15.000 Euro und Zugang zu einem Mentoring Programm. Das MIZ fördert „Medienschaffende mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung und hervorragenden Referenzen“ in seinem Medienprofis-Programm bis zu 12 Monate lang bis zu einem Projektvolumen von 50.000 Euro, davon müssen allerdings 25 Prozent als Eigenanteil eingebracht werden. Vom Media Lab Bayern bekommen Geförderte im Media Startup Fellowship-Programm bis zu 50.000 Euro Förderung – davon bis zu 40.000 Euro als Prototyping-Budget und zusätzlich bis zu 10.000 Euro in Form von Beratungs- und Medialeistungen. Darüber hinaus bietet das Media Lab Verbindungen zu „allen großen Medienhäusern“, Mentoren, Coaches und Infrastruktur.