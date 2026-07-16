Free Download: Gefährlich nah

Ursprünglich waren Juma Xipaia und ihr Mann ja gar nicht Startpunkt für „Yanuni“, sondern du wolltest etwas über die Region machen. Wie bist du dann zu ihr gekommen?

Als mein Film „Sea of Shadows“ in den USA Premiere hatte, haben wir über die nächsten Projekte nachgedacht. Genau zu dem Zeitpunkt, im Sommer 2019, hat am Amazonas alles gebrannt. Ich habe mich gefragt, ob es über dieses Ökosystem einen guten, großen Film gibt, mit dem man etwas bewirken kann – und habe schnell festgestellt, dass seit langer Zeit nichts Größeres gemacht wurde. Auf dem roten Teppich bei Premiere von „Sea of Shadows“ in Hollywood hatten wir unseren Executive Producer Leonardo DiCaprio da. Während wir fotografiert werden, lehnt Leo sich zu mir herüber und fragt: „Was machen wir als nächstes?“ Spontan habe ich einfach gesagt: „Amazonas“. Er ist sofort voll darauf eingestiegen.

Mein Ansatz ist, immer eine Stimme zu finden, eine persönliche „Hero Story“, die mich packt und näher an dieses Sujet bringt. Ich habe ein Team von Helfern für die Recherchearbeit. engagiert, habe mich mit NGOs zusammengesetzt, mit Greenpeace, mit Amazon Watch. So haben wir eine Liste zusammengestellt von möglichen Kandidaten, die interessant sein könnten, und auf dieser Liste war auch Juma Xipaia. Das Problem war: Die Frau war wie vom Erdboden verschluckt. [15623]

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