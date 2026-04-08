Free Download: Achtsam drehen

Leute umbringen ist als Beruf ebenso wie als Freizeitbeschäftigung allgemein verpönt. Aber was, wenn man mehr oder weniger aus Versehen und ganz beiläufig zum Massenmörder wird? Dass gerade der Besuch eines Achtsamkeitsseminars jenes „Leute umbringen“ für den halbwegs rechtschaffenen Strafverteidiger Diemel zu einem beträchtlichen Teil seines Alltags macht, ist die ironische Pointe, die am Anfang der ersten Staffel von „Achtsam Morden“ steht. Die von Constantin Film produzierte Netflix-Serie entwickelte sich nach ihrer Veröffentlichung im Herbst 2024 rasch zu einem internationalen Streaming-Erfolg und hielt sich über Wochen in den globalen Top-Ten-Platzierungen.

Schon bei dieser ersten Staffel zeichnete DoP Monika Plura für die Bildgestaltung der acht Folgen verantwortlich, gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Martina als Regisseurin. Insofern war es für die beiden keine besonders große Überraschung, als man sie als Kreativteam für eine zweite Season ansprach. „Nach der Ausstrahlung der ersten Staffel hieß es erst einmal abwarten“, erinnert sich Monika Plura. „Netflix schaut sich in den ersten 28 Tagen genau an, wie viele Zuschauer einschalten und, noch wichtiger, wie viele davon die Staffel zu Ende schauen! Als dann klar war, wie erfolgreich die Serie ist, kam relativ schnell das Go für eine zweite Staffel. Kurz darauf fragten Constantin Film und Netflix an, ob meine Schwester und ich das auch wieder drehen wollten.“ Auch diesmal war das Regie-DoP-Zwillingsgespann für alle Folgen gesetzt. [15604]

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