Tilta präsentiert motorisierte Lampenhalterung Gravity

News von der NAB Show 2023

Tilta führt auf der NAB Show 2023 eine neue motorisierte Lampenhalterung vor und nennt sie “Gravity”. Damit soll das Einleuchten vereinfacht und beschleunigt werden. Darüber hinaus sollen präzise gesteuerte Lichteffekte möglich sein.

Auf der NAB Show 2023 präsentiert Tilta eine neue motorisierte Lampenhalterung namens “Gravity”. Diese soll das Einrichten von Beleuchtung einfacher und schneller machen und außerdem präzise gesteuerte Lichteffekte ermöglichen. Die Halterung lässt sich in zwei Achsen schwenken. Horizontal ist ein Drehwinkel von 360 Grad möglich, wobei die maximale Drehgeschwindigkeit 90 Grad pro Sekunde beträgt. In der vertikalen Achse lassen sich Bewegungen in einem Bereich von 50 Grad abwärts bis beinahe 90 Grad aufwärts realisieren. Hier ist die maximale Winkelgeschwindigkeit 45 Grad pro Sekunde. Bis zu 12 Leuchten lassen sich gleichzeitig über drahtlose Fernsteuerung beeinflussen. So lässt sich etwa der neue Nucleus Nano II-Controller für diesen Zweck einsetzen. Die Gravity-Halterungen können über V-Mount-Akkus mit Strom versorgt werden.

Für die Zukunft sind mehrere Halterungen in unterschiedlichen Größen geplant, um damit möglichst viele Lampentypen verwenden zu können. Details zu Preis und Verfügbarkeit sollen bald bekanntgegeben werden.