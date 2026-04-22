NAB Show 2026: Viltrox skizziert Ausbau der EVO- und Cine-Linie

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Zur NAB Show 2026 gibt Viltrox einen Ausblick auf neue EVO-APO-Objektive sowie den weiteren Ausbau seines L-Mount-Portfolios und seiner Cine-Produkte.

Viltrox nutzt die NAB Show 2026, um seine Objektivstrategie weiter zu konkretisieren und mehrere Entwicklungen im Bereich Foto- und Cine-Optiken anzudeuten. Im Fokus stehen neue Modelle der EVO-APO-Serie, eine erweiterte L-Mount-Roadmap sowie zusätzliche Werkzeuge für cineastische Anwendungen.

Die EVO-APO-Reihe soll dabei weiter ausgebaut werden, mit Fokus auf eine möglichst hohe optische Leistung mit apochromatischer Korrektur. Parallel dazu arbeitet Viltrox am Ausbau seines L-Mount-Portfolios. Damit reagiert der Hersteller auf die wachsende Bedeutung des offenen Mount-Standards und positioniert sich breiter im Markt für spiegellose Vollformatsysteme. Konkrete Modelle wurden im Vorfeld der Messe zwar nur teilweise benannt, die strategische Stoßrichtung ist jedoch zu erkennen.

Auch im Cine-Bereich deutet Viltrox weitere Schritte an. Neben klassischen Fotooptiken sollen verstärkt dedizierte Cine-Tools und -Objektive entwickelt werden, die sich stärker an den Anforderungen von Filmproduktionen orientieren, besonders wo es um emechanischer Bauweise, Fokuswege und Bedienbarkeit geht.

Insgesamt zeichnet sich eine Weiterentwicklung von einem preisaggressiven Anbieter hin zu einem breiter aufgestellten Hersteller ab, der sowohl im Foto- als auch im Videobereich stärker Fuß fassen will. Die Kombination aus optischer Weiterentwicklung, Mount-Strategie und Cine-Ausrichtung unterstreicht diesen Anspruch.