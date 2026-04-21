NAB Show 2026: Riedel treibt IP-Workflows mit neuen Lösungen voran

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Riedel Communications stellt in Las Vegas mehrere neue Tools für IP-basierte Produktionsumgebungen vor. Im Fokus stehen Monitoring, Kommentar-Workflows und Audioanbindung innerhalb einer einheitlichen Infrastruktur.

Riedel baut sein Portfolio für IP-native Produktionsumgebungen weiter aus und präsentiert zur NAB Show 2026 gleich mehrere neue Lösungen, die Video-, Audio- und Kommunikations-Workflows enger zusammenführen. Vorgestellt wurden eine MultiViewer-Applikation für ST-2110-Infrastrukturen, eine neue Kommentarsteuerung für SmartPanels sowie ein kompakter Audio-Adapter für IP-basierte Setups.

Mit der MediorNet HorizoN ST 2110 MultiViewer App bringt Riedel seine Multiviewer-Technologie in vollständig IP-basierte Umgebungen. Die Software läuft direkt auf der HorizoN-Plattform und integriert Monitoring-Funktionen in die zentrale Verarbeitungsebene eines ST-2110-Systems. Dadurch wird Multiviewing nicht mehr als separates Element betrachtet, sondern als Bestandteil der IP-Kerninfrastruktur. Die Lösung unterstützt die Verarbeitung von Video-, Audio- und Metadatenströmen und erlaubt hochdichte Layouts mit bis zu 128 PiPs.

Ebenfalls neu ist die Commentary Control App für die 1200 Series Desktop SmartPanels. Sie erweitert die bestehenden Panel-Funktionen um IP-basierte Kommentar-Workflows und kombiniert diese mit Intercom-, Monitoring- und Steuerungsfunktionen in einem Gerät. Das Konzept zielt darauf ab, Bedienoberflächen zu vereinheitlichen und gleichzeitig die Komplexität für Anwender zu reduzieren, insbesondere in dynamischen Produktionsumgebungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch den StageLink NSA-008A, einen kompakten Netzwerkadapter für Audioanbindungen in IP-Infrastrukturen. Das System unterstützt SMPTE ST 2110-30 sowie NMOS und bietet mehrere universelle Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Signaltypen. Damit lassen sich Mikrofone, Line-Signale und digitale Audioquellen flexibel in bestehende Produktions- und Intercom-Netzwerke integrieren.

Gemeinsam verfolgen die Lösungen den Ansatz, Video, Audio und Kommunikation nicht länger als getrennte Systeme zu betrachten, sondern als integrierte Bestandteile einer durchgängigen IP-Architektur. Riedel setzt dabei auf softwarebasierte Anwendungen, standardisierte Schnittstellen und eine enge Verzahnung innerhalb des eigenen Ökosystems. Mit den neuen Entwicklungen unterstreicht Riedel die strategische Ausrichtung auf vollständig vernetzte Produktionsumgebungen und adressiert den wachsenden Bedarf nach skalierbaren, softwaredefinierten Workflows im Broadcast-Bereich.