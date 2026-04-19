NAB Show 2026: Cartoni entwickelt encoded e-Jibo für Virtual Production

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Cartoni zeigt auf der NAB Show 2026 mit dem encoded e-Jibo einen portablen Kamerakran, der speziell auf Virtual-Production- und XR-Workflows ausgelegt ist.

Mit dem encoded e-Jibo erweitert Cartoni sein Portfolio im Bereich kamerageführter Bewegungssysteme um eine Lösung, die gezielt auf die Anforderungen von Virtual Production sowie AR- und VR-Anwendungen zugeschnitten ist. Der portable Drei-Segment-Kamerakran kombiniert klassische Jib-Bewegungen mit präziser Positionsdatenerfassung für tracking-basierte Workflows.

Kern des Systems sind hochauflösende Encoder mit 22 Bit Auflösung und bis zu 4,1 Millionen Zählschritten pro Umdrehung. Diese erfassen Pan- und Elevationsbewegungen mit hoher Genauigkeit und liefern die notwendigen Metadaten für die Integration in virtuelle Produktionsumgebungen. Eine Kalibrierung ist dabei nicht erforderlich, was den Einsatz am Set beschleunigen soll.

Der e-Jibo unterstützt Kamera-Setups mit einem Gewicht von bis zu 20 Kilogramm und lässt sich mit Tracking-PTZ-Kameras sowie Cartoni E-Heads kombinieren. Die Datenübertragung erfolgt über die Cartoni VR Box 2.0 oder alternative Systeme wie die Miraxyz RigFX Box, wodurch sich der Kran in bestehende Tracking- und XR-Setups integrieren lässt.

Auch mechanisch ist das System auf Flexibilität ausgelegt: Der Jib besteht aus drei Segmenten und kann in weniger als drei Minuten auf- und abgebaut werden. Mit einem Eigengewicht von rund 15 Kilogramm und einem kompakten Packmaß richtet sich das System klar an mobile Produktionen. Gleichzeitig ermöglicht die Konstruktion Kamerafahrten vom Bodenniveau bis in Höhen von rund zwei Metern.

Neben klassischen Pan- und Tilt-Bewegungen erlaubt der e-Jibo auch diagonale Fahrten und kombinierte Bewegungsabläufe, was zusätzliche kreative Optionen eröffnet. Der teleskopische Frontarm sowie variable Montagemöglichkeiten für den Fluidkopf – etwa underslung oder seitlich – erweitern den Einsatzbereich weiter.

Mit dem encoded e-Jibo adressiert Cartoni den wachsenden Bedarf nach präzise trackbaren Kamerabewegungen in hybriden Produktionsumgebungen. Die Kombination aus mobiler Bauweise und integrierter Encoder-Technologie zielt darauf ab, Virtual-Production-Workflows auch außerhalb klassischer Studio-Setups praktikabler zu machen.