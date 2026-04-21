NAB Show 2026: Blackmagic Design führt Fairlight Live ein

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Blackmagic Design stellt mit Fairlight Live einen softwarebasierten Audiomischer für Liveproduktionen vor. Die Lösung ist auf SMPTE-2110-Workflows und immersive Audioformate ausgelegt.

Mit Fairlight Live bringt Blackmagic Design einen vollständig softwarebasierten Audiomischer auf den Markt, der speziell für den Einsatz in Live-Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Die Lösung zielt darauf ab, klassische Hardware-Mischpulte durch flexible, skalierbare Software-Architekturen zu ergänzen oder zu ersetzen. Fairlight Live unterstützt mehrere hundert bis hin zu tausenden Audiokanälen und lässt sich flexibel an unterschiedliche Produktionsanforderungen von Stereo-Setups bis hin zu komplexen immersiven Audioformaten anpassen. Routing, Bussing und Kanalstrukturen können dabei auch während einer laufenden Produktion dynamisch verändert werden.

Die Software bietet umfangreiche Funktionen für den Broadcast-Einsatz, darunter Talkback-Gruppen, Mix-minus-Konfigurationen und eine integrierte Cue-Steuerung für Einspieler und externe Geräte. Snapshots ermöglichen es, komplette Mischpultzustände zu speichern und in Echtzeit zwischen verschiedenen Produktionssituationen zu wechseln, etwa zwischen Moderation, Einspielern und Live-Acts. Jeder Kanal verfügt über integrierte Dynamik- und EQ-Bearbeitung, zusätzlich werden native sowie Drittanbieter-Plug-ins unterstützt. Damit lassen sich komplexe Audioprozessierungen direkt innerhalb der Software realisieren.

Für moderne IP-basierte Produktionsumgebungen ist Fairlight Live vollständig auf SMPTE-2110 ausgelegt. Die Integration ermöglicht es, Audiosignale direkt aus IP-Streams zu extrahieren, zu bearbeiten und wieder in den Produktionsfluss zurückzuführen. Eine präzise Synchronisation über PTP sowie Delay-Kompensation sorgen dabei für eine saubere Abstimmung mit Video- und weiteren Signalen.

Die enge Verzahnung mit anderen Blackmagic-Systemen zeigt sich unter anderem in der direkten Anbindung an ATEM-Bildmischer, wodurch Audio- und Videosignale gemeinsam verarbeitet werden können. Gleichzeitig bleibt das System offen für unterschiedliche Audio-Hardware über gängige Schnittstellen wie Core Audio oder ASIO. Fairlight Live ist ab sofort als Public Beta verfügbar und soll sich flexibel in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lassen.