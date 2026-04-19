NAB Show 2026: Aputure zeigt Punktlicht-Scheinwerfer Storm CS32

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Aputure präsentiert auf der NAB Show 2026 den neuen Punktlicht-Scheinwerfer Storm CS32, der kompakte Bauform mit hoher Lichtleistung kombinieren soll.

Mit dem Storm CS32 erweitert Aputure seine Storm-Serie um einen kompakten Punktlicht-Scheinwerfer, der gezielt auf präzise, gerichtete Lichtsetzung ausgelegt ist. Nach Herstellerangaben handelt es sich dabei um die aktuell hellste COB-Leuchte auf dem Markt – ein Anspruch, mit dem Aputure das System klar im High-End-Segment positioniert.

Der CS32 ist als fokussierte Lichtquelle konzipiert und soll sich flexibel in unterschiedliche Produktionsumgebungen integrieren lassen – von klassischen Drehsituationen bis hin zu mobilen Anwendungen. Damit positioniert Aputure das Gerät zwischen kompakten On-Set-Lösungen und größeren Studiolampen und adressiert den Bedarf nach leistungsstarken, zugleich transportablen Lichtquellen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der präzisen Steuerbarkeit des Lichts. Punktlichtquellen wie der CS32 kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo gezielte Akzente, harte Schatten oder definierte Lichtkanten gefragt sind. Gleichzeitig eröffnet die Bauform vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz mit Lichtformern, um das Licht weiter zu modellieren.

Aus Herstellersicht spiegelt das neue Modell die wachsenden Anforderungen moderner Produktionen wider. „Mit dem Storm CS32 wollen wir Kreativen eine kompakte, aber leistungsfähige Punktlichtquelle an die Hand geben, die sich flexibel in unterschiedlichste Setups integrieren lässt“, heißt es aus dem Marketing-Team von Aputure.

Mit dem Storm CS32 baut Aputure seine Storm-Familie weiter aus und setzt den Fokus auf modulare, vielseitig einsetzbare Lichtlösungen.