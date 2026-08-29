Magnific zeigt GenAI-Workflows für die professionelle Content-Produktion

broadcast @ leat con 26

Welche generativen KI-Tools sind für die professionelle Medienproduktion relevant und wie lassen sie sich zu praxistauglichen Workflows verbinden? David Wenzel von Magnific stellt bei der broadcast @ leat con 26 aktuelle Werkzeuge und Anwendungen vor.

Generative KI hält in immer mehr Bereiche der Content-Produktion Einzug – von der Bild- und Videogenerierung über Audio und 3D bis zur Postproduktion. Mit der wachsenden Zahl verfügbarer Werkzeuge stellt sich zunehmend die Frage, wie sie sich sinnvoll in professionelle kreative Workflows integrieren lassen.

Magnific führt unterschiedliche generative KI-Tools und -Modelle auf einer Plattform zusammen. Die Anwendungen decken Bild-, Video-, Audio- und 3D-Produktion ab, während verknüpfte Workflows Kreativen und Produktionsteams ermöglichen, einzelne Werkzeuge und Prozesse miteinander zu kombinieren.

Bei der broadcast @ leat con 26 gibt David Wenzel, Creative Tech & AI bei Magnific, einen Überblick über aktuelle GenAI-Tools und ihre möglichen Anwendungen in der professionellen Medienproduktion. Der Talk zeigt, wie generative KI bestehende Prozesse ergänzen und neue Möglichkeiten für Kreative, Produktionsunternehmen und Content Creator eröffnen kann.

Der Talk findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, von 14:15 bis 14:45 Uhr im Experience Studio bei broadcast @ leat con 26 in der Hamburg Messe statt.

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