Magnific: Creative Sponsor bei broadcast @ leat con 26

Creative AI meets broadcast @ leat con 26

Magnific begleitet broadcast @ leat con 2026 als Creative Sponsor. Die Plattform verbindet generative KI mit professionellen Werkzeugen für Bild, Video, Audio und 3D.

Von der ersten visuellen Idee über Storyboards und Bewegtbild bis zu Sounddesign und Upscaling: KI verändert zunehmend die Abläufe der professionellen Contentproduktion. Dabei geht es längst nicht mehr allein um die automatische Erzeugung einzelner Bilder. Neue Plattformen führen unterschiedliche Werkzeuge und Modelle zusammen und ermöglichen durchgängige kreative Workflows.

Magnific steht beispielhaft für diese Entwicklung. Die zuvor unter dem Namen Freepik bekannte Plattform firmiert seit April 2026 unter dem neuen Namen und richtet sich mit ihren KI-basierten Werkzeugen an Kreative, Produktionsunternehmen und Marken.

Als Creative Sponsor begleitet Magnific broadcast @ leat con 2026. Die Partnerschaft rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die auch die Broadcast-Branche zunehmend beschäftigt: Wie lassen sich generative Werkzeuge sinnvoll in professionelle Produktionsabläufe integrieren – von der Konzeption bis zum fertigen Content?

Unter dem Claim „IGNITE. BROADCAST.“ bringt broadcast @ leat con Technologien, Anwendungen und Menschen aus Broadcast, AV und Content Creation zusammen. Die leat con 2026 findet vom 6. bis 8. Oktober in der Hamburg Messe statt.

broadcast @ leat con live erleben: Vom 6. bis 8. Oktober 2026 bringt broadcast @ leat con die Broadcast-Community in der Hamburg Messe zusammen.

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