leat: Die Plattform für Experience Technology

Ignite. Together.

leat positioniert sich als horizontale Plattform für die Entertainment- und Experience Technology Branche und macht die leat con 26 zum Schaufenster der Transformation.

Der Markt für Experience Technologies wandelt sich rasant: Formate werden komplexer, Technologien verschränken sich, und die Anforderungen an Erlebnisse steigen – vom Live-Konzert über die Studioproduktion bis zur permanenten AV-Installation. Auf diese Entwicklung antwortet die Ebner Media Group mit einem konsequenten Schritt: Aus den bisherigen Marken der Unit wie beispielsweise der AVcon wird eine Marke. leat wird ab 2026 zur horizontalen Plattform für die zentralen Segmente der Branche. Das sichtbare Schaufenster dieser Neuausrichtung ist die Experience Technology Convention leat con, die vom 6. bis 8. Oktober 2026 in der Hamburg Messe stattfindet – zum fünften Mal und erstmals in drei Hallen.

Vom Verlag zur Plattform

Was 2021 als kleines Networking-Event begann, hat sich in nur fünf Jahren zu einer lebendigen, wachsenden Community entwickelt, die sich jedes Jahr in Hamburg versammelt, um Ideen auszutauschen, neue Technologien zu entdecken und gemeinsam die Zukunft der Experience Technology Branche zu gestalten. Mit dem Rebranding zieht leat daher die logische Konsequenz: Statt nebeneinanderstehender Sub-Brands für Veranstaltungstechnik, AV-Integration, Broadcast, Business Communication und Live-Kommunikation gibt es jetzt eine gemeinsame Klammer – und darunter klar konturierte Bereiche. Auch optisch ist der Schritt sichtbar: Schreibweise, Logo und Design sind durchgängig modernisiert.

Marcel Courth, Managing Director Unit leat, ordnet ein: „Erst im Zusammenspiel der Gewerke entstehen Erfahrungen, die nachhaltig wirken. Wir glauben nicht an Silos – wir glauben daran, dass Innovation, Praxis und Netzwerk gemeinsam die besten Erlebnisse schaffen. Mit leat bauen wir eine horizontale Plattform für vertikale Märkte. Das ist unser Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen DACH-Markt.“

Fünf Hubs, eine Plattform

Die neue Markenarchitektur gliedert sich in fünf Hubs, die die Wertschöpfungskette der Erlebnisindustrie abbilden – gleichberechtigt nebeneinander, ohne Hierarchie: Live Tech für die Gewerke der klassischen Veranstaltungstechnik: Audio, Licht, Rigging, Video. Stage Tech für Bühnenbau, Steuerungssysteme und szenische Technik – als neuer Bereich erstmals auf der leat con vertreten. Broadcast für Medientechnik, Signalverarbeitung, Streaming und Produktionslösungen. Install für AV-Systemintegration, Corporate AV, Digital Signage und hybride Installationen. Und schließlich Communicate für die Kommunikations- und Netzwerktechnologien, die das Ganze tragen.

Auf 23.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bekommen alle fünf Bereiche ihren Platz – und gleichzeitig die Möglichkeit, voneinander zu lernen und in den konstruktiven Austausch zu gehen.

Mehr Formate, mehr Anwendung

Auch programmatisch wird die leat con 26 deutlich ausgebaut. Geplant sind sieben Bühnen mit Vorträgen, Panels und Community-Formaten. Dazu kommen Workshops, Masterclasses, kompakte Live Trainings und Side-Events, in denen Workflows und Lösungen direkt anwendbar werden. Themen wie Live-Produktion, Theatertechnik, immersive Formate, KI, Raumakustik, Arbeitssicherheit und neue Geschäftsmodelle werden interdisziplinär aufgegriffen – also nicht aus einer Hub-Perspektive allein, sondern aus mehreren. Ergänzt wird die leat con durch den neo summit, ein eigenständiges Premium-Konferenzformat rund um KI und neue Arbeitsweisen in der Eventbranche.

Anna Habenicht, Head of Content & Platform leat, beschreibt die Idee hinter der Programmstruktur und erklärt den 26-Claim Ignite. Together.: „Ignite steht für den Funken, der die DACH-Branche wieder zusammengebracht hat – für das, was Fachmessen wirklich leisten können: ein Ort echter Begegnungen, echter Produkte, echter Gespräche. Together verdeutlicht das, was die leat con von Anfang an ausgemacht hat: eine Community, die nicht nur zusammenkommt, sondern gemeinsam etwas schafft.“

leat con 26 im Überblick