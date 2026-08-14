KI im Produktionsalltag: Werkzeug oder Wirklichkeit?

broadcast @ leatcon 26

Wie verändert künstliche Intelligenz die professionelle Medienproduktion – und wo liegen ihre Grenzen? Darüber diskutieren BR-Chefkameramann Hans Fischer und Influencer Niklas Schmidt bei der broadcast @ leat con 26.

Künstliche Intelligenz unterstützt bereits heute zahlreiche Arbeitsschritte in der Medienproduktion: von Recherche und Planung über die Postproduktion bis zur Erstellung neuer Inhalte. Gleichzeitig wirft ihr Einsatz Fragen nach Transparenz, Urheberschaft, Glaubwürdigkeit und Verantwortung auf.

Hans Fischer, Chefkameramann des Bayerischen Rundfunks, und Influencer Niklas Schmidt betrachten diese Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven. Ihr Gespräch reicht vom bewussten Verzicht auf KI in einer journalistischen Produktion bis zu ihrem praktischen Einsatz im kreativen Arbeitsalltag. Dabei geht es nicht nur um technische Möglichkeiten, sondern auch um die Grenzen und Konsequenzen aktueller KI-Anwendungen.

Der Talk „KI im Produktionsalltag – zwischen Werkzeug und Wirklichkeit“ findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, von 12:30 bis 13:00 Uhr im Experience Studio der broadcast @ leat con 26 statt.

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