IBC 2023: Es geht los!

Der Startschuss zur IBC 2023 ist gefallen und die zweite Post-Pandemie-Ausgabe des bedeutenden Branchentreffs dürfte sich deutlich normaler und back to ususal anfühlen als das Event im letzten Jahr.

Vielleicht laufen wir uns ja sogar über den Weg? In jedem Fall sind wir schon gespannt, was es zu sehen gibt und und mit welchen Experten wir sprechen werden. Wohin bewegt sich die Branche? Was gibt es Neues? Was haben die großen Hersteller entwickelt und wo gibt es intelligente Lösungen von Newcomern?

Die IBC selbst hat drei thematische Säulen angekündigt, die in diesem Jahr auf der Messe im Mittelpunkt stehen sollen und die wir hier der Prägnanz wegen unübersetzt lassen wollen: Transformative Tech, Shifting Business Models and People and Purpose. Diese Themen sollen auch auf der IBC Conference prägend sein.

Nach unserer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der NAB Show im Frühjahr unterstützt uns Teltec freundlicherweise auch auf der IBC bei unserer Arbeit! Wer die Übersicht schätzt, kann die Highlights der IBC 2023 zusammengefasst in unserer kommenden Print-Ausgabe 11.2023 nachlesen. Ganz aktuell wird es die wichtigsten Meldungen auch schon vorab hier auf unserer Webseite geben – schauen Sie also gern regelmäßig vorbei!