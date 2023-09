IBC 2023: Canon erweitert PTZ-Reihe mit Einsteigermodell CR-N100

Canon stellt auf der IBC 2023 mit der CR-N100 eine 4K-PTZ-Kamera für den Innenbereich vor und erweitert so das PTZ-Line-up am unteren Ende.

Die CR-N100 erweitert das Portfolio an PTZ-Kameras von Canon und bietet laut Hersteller hervorragende Bildqualität sowie eine beeindruckende Vielseitigkeit und Leistung in ihrer Preisklasse. Die Kamera ist mit einem 1/2,3-Zoll-Typ 4K-CMOS-Sensor und einem DIGIC-DV6 Prozessor ausgestattet und verfügt über ein Objektiv mit 20-fachem optischem Zoom, das, so Canon, gestochen scharfe 4K-UHD-Aufnahmen mit außergewöhnlichen Details sowie Oversampling-HD-Videos liefert. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Online-Meetings, Vorlesungen, Veranstaltungen und Seminaren steige der Bedarf an Livestreaming- und Videoaufzeichnungstechnologien.