IBC 2022: Riedel präsentiert Bolero 2.4 GHz

Riedel feiert auf der IBC 2022 das fünfjährige Jubiläums des drahtlosen Intercom-Systems Bolero mit der Vorstellung des Bolero 2.4 GHz. Anstelle des regulären DECT-Bandes arbeitet diese neue Version auf dem 2.4-GHz-Band. Damit können jetzt auch Kunden in Regionen, in denen DECT-Trägerfrequenzen entweder begrenzt oder nicht verfügbar sind, das System einsetzen.

Bolero 2.4 GHz wendet sich in erster Linie an die internationalen Kunden von Riedel wie etwa China, Indien und Südkorea. Doch auch Kunden in US-Regionen, in denen die Anzahl der DECT-Trägerfrequenzen begrenzt ist, können von hybriden 2.4 GHz- und DECT-Systemen profitieren, die den Aufbau großer Installationen auf begrenztem Raum ermöglichen. Das System verfügt über einen praktisch identischen Funktionsumfang und bietet dieselben drei Netzwerkmodi wie die DECT-Version. Das 2.4-GHz-Band beschränkt allerdings die Nutzung auf acht Beltpacks pro Antenne anstelle von 10, ermöglicht aber überall Konnektivität, mit einer einzigen “Global”-Region im 2.4-GHz Frequenzbereich. Die 2.4-GHz-Variante verfügt auch über Boleros High-Clarity-Sprachcodec und Riedels exklusive ADR-Technologie, die es dem System ermöglicht, sich kontinuierlich an wechselnde HF-Reflexionsumgebungen anzupassen. Mit der NFC Touch-and-Go Beltpack-Registrierung, einem ergonomischen, robusten Beltpack-Design und drei Bedienmodi als Beltpack, Desktop Panel oder Walkie-Talkie ist Bolero 2.4 GHz ebenso vielseitig, schlank und einfach zu bedienen.