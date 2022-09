IBC 2022: Anton/Bauer kündigt VCLX NM2-Batterie an

600 Wh konstante Leistung

Auf der IBC 2022 hat Anton/Bauer die nächste Generation seiner VCLX-Standalone-Batterie angekündigt. Die neue VCLX NM2 soll 600 Wh konstante Leistung bei 14,4 V, 28 V und 48 Volt liefern können.

Mit 14,4-V-, 28-V- und 48-V-Ausgang ist die VCLX NM2-Standalone-Battriel laut Hersteller eine All-in-One-Akkulösung für Kameras, Monitore, Lampen und andere Geräte mit hohem Strombedarf. Ein XLR3- und zwei XLR4-Anschlüsse bieten zwei simultane Hochstromausgänge, die einen konstanten Strom von 24 A bei 14,4 V, 16 A bei 28 V oder 12 A bei 48 V aus dem 600-Wh-NiMH-Akku liefern.

Mit einem Gewicht von 13,3 kg (29,35 lbs) ist die neue, leichtere Batterie so konstruiert, dass sie den Strapazen von Set und Transport gut widerstehen kann.Die VCLX NM2 ist aus robustem, eloxiertem Aluminium mit umspritzten Endkappen und Handgriffen gefertigt. Ein effizientes thermisches Design mit passiver Kühlung macht aktive Lüfter und die damit verbundenen Geräusche am Set überflüssig. Das Gehäuse ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von etwas über 20 Zentimetern.oll (21,6 cm). Batterie und Ausrüstung lassen sich via Onboard-Diagnose in Echtzeit über den 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm überwachen.

„Der Original-VCLX-Akku wurde mit einem Oscar für wissenschaftliche und technische Leistungen für seinen erheblichen Mehrwert bei der Filmproduktion ausgezeichnet“, erläutert Andrew Hutton, Produktmanager bei Anton/Bauer. „Seitdem ist der blaue Block zur verlässlichen Energiequelle für Filmproduktionen auf der ganzen Welt geworden. Mit dem neuen VCLX NM2 haben wir die Technologie weiterentwickelt, um noch mehr Vielseitigkeit am Set zu bieten.“