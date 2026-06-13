Fünf Themen-Hubs bei der leat con 26

„New chapter unlocked“

Mit einer neuen Marken- und Themenstruktur bündelt leat ihre bisherigen Bereiche unter einer gemeinsamen Plattform für Experience Technology. Künftig bilden fünf thematische Hubs die unterschiedlichen Segmente der Branche ab und sollen den Austausch zwischen bislang getrennten Gewerken stärken.

Die Veranstaltungsplattform leat richtet ihr Messekonzept neu aus und bündelt ihre bisherigen Themenbereiche künftig unter einer gemeinsamen Markenstruktur. Statt einzelner Sub-Brands setzt die Veranstaltung auf fünf thematische Hubs, die verschiedene Bereiche der Experience-Technology-Branche abdecken und stärker miteinander vernetzen sollen.

Der broadcast Hub widmet sich Medientechnik, Streaming-Lösungen und Produktionsworkflows. Zum Programm gehören unter anderem Beiträge von Content-Creatorn und KI-Experten wie Calvin Hollywood und Alexandra Liers.

widmet sich Medientechnik, Streaming-Lösungen und Produktionsworkflows. Zum Programm gehören unter anderem Beiträge von Content-Creatorn und KI-Experten wie Calvin Hollywood und Alexandra Liers. Im install Hub stehen AV-Systemintegration, Digital Signage sowie hybride Medienlösungen im Mittelpunkt. Der Bereich richtet sich insbesondere an Systemintegratoren, Planer und Architekten.

stehen AV-Systemintegration, Digital Signage sowie hybride Medienlösungen im Mittelpunkt. Der Bereich richtet sich insbesondere an Systemintegratoren, Planer und Architekten. Mit communicate schafft leat einen eigenen Hub für Business Communication, Unified Communications & Collaboration (UCC) sowie Cloud-Telefonie. Zielgruppe sind ITK-Fachleute und Geschäftskunden.

schafft leat einen eigenen Hub für Business Communication, Unified Communications & Collaboration (UCC) sowie Cloud-Telefonie. Zielgruppe sind ITK-Fachleute und Geschäftskunden. Der live tech Hub konzentriert sich auf klassische Veranstaltungstechnik und behandelt Themen aus den Bereichen Audio, Licht, Video und Rigging.

konzentriert sich auf klassische Veranstaltungstechnik und behandelt Themen aus den Bereichen Audio, Licht, Video und Rigging. Der stage tech Hub richtet sich an Bühnentechniker, Szenografen und Theaterplaner und rückt Produktionen aus Theater-, Musical- und Veranstaltungsumfeld in den Fokus.

Die nächste leat con findet vom 6. bis 8. Oktober 2026 auf dem Gelände der Hamburg Messe statt. Nach Angaben des Veranstalters wächst die Ausstellungsfläche auf rund 23.000 Quadratmeter in drei Hallen. Geplant sind außerdem sieben Bühnen, Workshops, Masterclasses, Live-Trainings und das Konferenzformat „neo summit“, das sich mit Künstlicher Intelligenz und neuen Arbeitsweisen in der Eventbranche beschäftigt.

Der Ticketverkauf für die leat con 26 soll am 15. Juni starten.