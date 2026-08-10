BVFK wird Partner von broadcast @ leat con 26

6. - 8. Oktober 2026

Mit dem Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) gewinnt broadcast @ leat con 26 einen Partner, der sich seit vielen Jahren für die Interessen professioneller Bildgestalterinnen und Bildgestalter einsetzt. Gemeinsam wollen wir den Austausch darüber voranbringen, wie technische Veränderungen die Arbeit in der Film- und Fernsehbranche prägen – und welche Kompetenzen künftig gefragt sind.

Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr die künstliche Intelligenz. Sie verändert Produktionsprozesse, beeinflusst Berufsbilder und wirft neue Fragen zu Urheberschaft, Datennutzung und kreativer Verantwortung auf. Für Frank Trautmann, 1. Vorsitzender des BVFK, ist deshalb weder Euphorie noch Abwehr die richtige Antwort: „Nur wer Technologie versteht, kann sie gestalten – statt von ihr gestaltet zu werden.“

Am Dienstag, 6. Oktober 2026, sprechen wir um 11:00 Uhr bei broadcast @ leat con mit Frank Trautmann über das Thema „KI macht Bilder – doch wer macht das Bild?“. Dabei geht es um die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die professionelle Bildgestaltung, um neue Anforderungen an Kameraleute und Filmschaffende sowie um die Frage, was menschliche Handschrift und kreative Zusammenarbeit auch künftig unersetzlich macht.

Denn Werkzeuge verändern sich. Gestaltungskompetenz bleibt.

Die LEaT con 26 findet vom 6. bis 8. Oktober 2026 in der Hamburg Messe statt.

Jetzt Ticket sichern und am 6. Oktober beim Talk mit Frank Trautmann dabei sein!