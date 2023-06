Sehende in Ausbildung

Wie begleiten und wie lenken Sie Nachwuchskräfte auf deren Weg zum Erfolg?

Lenken kann man etwas Technisches. Lenken kann man zum Beispiel ein Fahrzeug, in dem man sitzt, und dem man die Richtung vorgeben kann. Einem Lernenden kann ich den Weg zeigen, gehen muss er ihn aber selber. Mein Beispiel hierfür ist eine junge Regisseurin, die sich mit Sicherheit nicht bewusst war, auf was sie sich eingelassen hat, als sie von Berlin nach München ging. In so einer Situation hat man ein bestimmtes Bild von München im Kopf. Ich habe ihr dann auch genau beschreiben können, wie ihr Bild aussah, bevor sie sich für diesen Standortwechsel entschied. Sie hat mir dann bestätigt: Ja genau, das ist das Bild, mit dem ich von Berlin weggegangen bin. Wir sind dann zusammen an einen Ort gegangen, den die ganze Welt kennt: die Theresienwiese. Dort habe ich habe sie gefragt: „Was siehst du hier alles?“ Zunächst kam die Antwort: „Ja, hier ist ja nichts!“ Ich daraufhin: „Schau dir einmal die ganzen Kästen an, die hier herumstehen!“ Sie: „Ja, stimmt! Das sind Stromverteilerkästen.“ Ich: „Und wozu werden die gebraucht?“