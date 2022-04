Schnitt als Erzählung

Wie bist du an diese Fülle an Material herangegangen? Das zu sortieren und auszusuchen war sicher eine Geduldsprobe.

Montage ist auch immer eine Geduldsarbeit, wie wir wissen! Ich habe ja jahrzehntelang trainiert, mich an an Material zu setzen, insofern war das eigentlich für mich normal und Routine – aber trotzdem: Bei dieser Fülle an Werken und verschiedenen Kunstrichtungen, die Christoph Schlingensief letztendlich erschaffen hat in seinem Leben, musste ich mich thematisch ja fokussieren. Aber ich habe mich schon in der Vorarbeit zum Konzept relativ schnell für das Thema „Deutschland“ entschieden, weil das sein Hauptthema war. Er hat sich sein Leben lang an diesem Land abgearbeitet und bei der Sichtung der Werke ist mir das immer wieder sozusagen ins Auge gesprungen. Diese Auseinandersetzung mit Deutschland im 20. Jahrhundert zieht sich durch sein ganzes Werk, angefangen mit dem zweiten Weltkrieg, dann diese Nachkriegsgeneration, die Wende – eben die politi- schen Entwicklungen in 60 Jahren Deutschland. Damit hat er sich beschäftigt und der Gesellschaft in Bezug auf diese Geschichte den Spiegel vorgehalten.

Die Jury des Deutschen Kamerapreises lobt deinen „stringenten Blick auf das Material“ und nennt dich eine „große Erzählerin“.

Letztendlich stelle ich bei jeder Arbeit immer wieder fest, egal ob beim Spielfilm oder Dokumentarfilm: Es geht einfach um das Erzählen. Mit jedem Schnitt muss man eine Erzählung herstellen. Das ist auch das Faszinierende an dieser Arbeit, weil die Erzählung das ist, was den Zuschauer dabei hält. Man will eine Geschichte erzählt bekommen, gerade auch im Dokumentarfilm. Ich finde es sehr interessant, dass da viele einen Riesenunterschied zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm konstruieren. Diesen Unterschied mache ich in diesem Sinne nicht, weil es eben immer um Erzählungen geht. Und das hat mich natürlich auch angetrieben, weil ich bei diesem Film über Christoph sein Leben erzählen wollte, eingebunden und widergespiegelt durch die Werke, die er geschaffen hat. Jedes Leben hat eine innere Dramaturgie auch bei jemandem, der nicht Künstler ist und der nicht so ein Werk erschafft, und es ging darum, diesen Faden und diese Erzählung zu finden und zu verfolgen und Sachen dramaturgisch gegenüberzustellen, wodurch dann noch einmal eine andere Ebene entsteht. Es war aber auch eine Herausforderung, einen Film über jemanden zu machen, der nicht mehr lebt und der sich auch nicht wehren kann gegen diese Erzählung, die man jetzt über ihn macht. Das war eine Riesenverantwortung, die mir während der ganzen Arbeit immer sehr bewusst war. [15063]