Offener Austausch

Das Gespräch widmete sich ebenfalls der Förderung der weiteren Gewerke hinter der Kamera. Hier gibt es weniger aussagekräftige Zahlen, aber auch schon die ersten Initiativen, um Strukturen aufzubauen. So berichtet Sasha Bühler von GROW CREATIVE, einer Initiative von Netflix, die Talente vor und hinter der Kamera mit dem Fokus auf Diversität ausbildet. In dem Kreis der Verantwortlichen kam die Idee auf, mit den Filmhochschulen zusammenzuarbeiten, um dort so früh wie möglich Talente zu fördern und deren Geschichten zu erzählen. So entstand das Projekt „Boosting the Next Generation: Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion an Filmhochschulen“. Im Sommer wurde eine Koordinationsstelle ausgeschrieben, die von Netflix über die MaLisa-Stiftung für sechs deutsche Film-hochschulen finanziert wird.

Für Deutschland wird zudem aktuell ausgewählt, welche internationalen Programme aus dem GROW-CREATIVE- Portfolio übertragbar sind. So gibt es in Frankreich ein Programm, dass sich explizit an Communities wendet, für die eine Medienkarriere aufgrund von sozialen und gesellschaftlichen Gründen bisher gar nicht denkbar war. Die Förderung kann von bezahlten Praktika-Programmen, Traineeships bis zu Stipendien gehen.

Die Notwendigkeit für solche Programme sieht Nataly Kudiabor durchaus in der Qualität und Herkunft der bei ihr eingereichten Stoffe bestätigt.

Nathaly Kudiabor: Jetzt ist die nachhaltige Ausbildung von Menschen, die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, extrem wichtig. Es gibt zurzeit einen wahnsinnigen Bedarf und viele Leute, die noch gar nicht die Chance hatten sich auszubilden, weil sie bislang noch nicht wussten, dass es für sie überhaupt einen Platz in der Branche gab. Es fehlten die Rolemodels. Es gibt zum Glück bei Netflix und auch bei anderen Anbietern Ausbildungsprogramme, in denen Menschen einfach in den Job gebracht werden, man ein Shadowing-on-the-Job macht, wie Sascha eben gesagt hat. Hier bekommen sie die Chance, einfach erst mal zuzuschauen und zu lernen. Wichtig ist, dass so ein Training-on-the-Job auch bezahlt wird, damit die Leute sich das überhaupt leisten können. Die größte Angst, die ich momentan habe, ist, dass Leute aufgrund der großen Nachfrage in Jobs verbrannt werden, weil sie noch gar nicht die Zeit und die Chance hatten, genug Erfahrung zu sammeln. Man muss in die Zukunft investieren. Wir müssen jetzt das Geld in die Hand nehmen, damit wir vielleicht in drei, vier Jahren in allen Bereichen des Filmschaffens vielfältig aufgestellt sind.