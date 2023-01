Representation matters

Für den Bereich hinter der Kamera fordern auch hierzulande Initiativen wie Pro Quote Film und die Cinematographinnen seit geraumer Zeit Veränderung. Aber wie soll die vonstatten gehen? Die Probleme sind struktureller Natur. Das Panel „Diversität und Gleichstellung: Wie schaffen wir den Strukturwandel vor und hinter der Kamera?“ widmete sich auf dem cineCongress 2022 am 16. September 2022 genau diesen Fragen. Ziel war es, Wege aufzuzeigen, wie dieser Wandel angestoßen werden kann, wo er schon begonnen hat und welche Werkzeuge wir haben und welche wir noch brauchen.

Verantwortung

Auf der Bühne des Audimax der HFF München diskutierten zu diesem Thema Nataly Kudiabor, Geschäftsführerin und Produzentin bei der UFA Fiction GmbH, Jakob M. Erwa, Regisseur und Drehbuchautor sowie Sasha Bühler, Director Film DACH bei Netflix. Zunächst betonten die Panelteilnehmer, wie wichtig es ist, dass alle Bevölkerungsgruppen in medialen Werken abgebildet werden. „Als ich aufgewachsen bin – ich bin 1970 geboren – da gab es im deutschen Fernsehen niemanden, der aussah wie ich“, sagt Nataly Kudiabor. „Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viele amerikanische Serien gesehen, wie „Prince of Bel Air“ oder „The Cosby Show“ und war einfach froh, andere PoC im Fernsehen zu sehen. Ich denke, das ist selbstverständlich, dass man sich Repräsentation und Vorbilder wünscht. Deshalb ist es unsere Verantwortung, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie aussieht.“

Jakob M. Erwa ging noch weiter und sagte, dass Filmemacher:innen oder Medienmacher:innen nicht nur die Realität abbilden sollten. „Wir können auch mal ein Stück weitergehen“, so Erwa. „Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, mit einer künstlerischen Form, einer unterhaltsamen Form eben auch zu bilden.“ Das griff Sasha Bühler auf und öffnete den Bogen weltweit. Netflix habe mittlerweile 223 Millionen Abonnements in 190 Ländern. „Die sind natürlich nicht alle weiß und männlich“, so Bühler. „Sie wollen ihr Leben und ihre Erfahrungen auch auf dem Bildschirm widergespiegelt sehen. Homosexualität ist immer noch in über 70 Ländern der Welt strafbar, aber wir zeigen unseren LGBTQ+-Content überall.“ Was es für junge Menschen bedeutet, wenn ihre Geschlechtsidentität generell in der eigenen Gesellschaft nicht widergespiegelt wird, sei nicht zu unterschätzen.