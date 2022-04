Freiräume nutzen – Milad Raha

In unserer Reihe mit den Gewinnern beim 31. Deutschen Kamerapreis stellen wir Milad Raha vor, der den Nachwuchspreis im Bereich Schnitt bekam.

Milad Raha wurde 1989 in Bonn geboren. Nach dem Abitur studierte er Musikwissenschaften an der Universität Köln und kam dort zufällig mit der ansässigen Filmbranche in Kontakt. Dort sammelte er drei Jahre lang als Grip- und Kamerassistent sowohl bei szenischen Spielfilm- als auch bei Werbefilmproduktionen praktische Erfahrungen. Hauptsächlich war er dabei im Kameradepartment der Serie „Alarm für Cobra 11“ tätig. 2016 nahm er schließlich als Stipendiat sein Studium an der Hochschule Macromedia mit dem Schwerpunkt Kamera in Köln auf. Während seines Studiums setzte er als Kameramann mehrere Ausbildungs- und Kurzspielfilme in Szene und übernahm parallel dazu auch erste Auftragsarbeiten im Werbefilmbereich. 2020 schloss er sein Studium erfolgreich ab. „Welcome To My Room“ ist sein Abschlussfilm, für den er in Eigenregie eine individuelle Schnittversion als „DoP‘s Cut“ anfertigte und beim Deutschen Kamerapreis einreichte.

Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Kamerapreis, den du für Schnitt in der Kategorie Nachwuchs bekommen hast, obwohl du eigentlich Kameramann bist. Wie kam es dazu, dass du „Welcome To My Room“sowohl gedreht als auch geschnitten hast?

Wir haben den Film mit sehr wenigen finanziellen Mitteln, komplett in Eigenregie und mit wahnsinnig viel Herzblut auf die Beine gestellt. Schon zu Beginn wurde festgelegt, dass ein Kernmitglied des Teams den Film schneiden möchte und das wurde dann auch erst einmal so abgesegnet. Irgendwann kam es dann zu einer Sichtung des Rohschnitts vor unserem Semester und den Dozenten. Bis dahin wurde ich noch nicht mit dem Film im aktuellen Stand konfrontiert und alle waren sehr auf das Ergebnis gespannt. Der Film wurde präsentiert und es standen die Münder doch relativ weit offen, weil der Film zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr ausgereift war, ohne ihn jetzt schlechtreden zu wollen.