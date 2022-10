Film ist nicht mehr sexy

Zu Anfang stellte sich zunächst die Frage, was denn eine Fachkraft sei. Die allgemeine Definition einer Berufsaus- bildung oder von IHK-Lehrgängen kommt in der Set- oder Studioarbeit an ihre Grenzen.

Alexander Böhle: Da ist jetzt natürlich die Frage, wie das auf unser Filmschaffen bezogen ist. Was ist eine Fachkraft? Jemand, der keine Ausbildung hat oder kein Studium, aber jahrelang erfolgreich in seinem Beruf arbeitet, ist natürlich auch eine Fachkraft – nur halt eben ohne eine zertifizierte Ausbildung. Und das ist so ein bisschen unser Problem: Was machen wir damit oder wo ist das Problem, dass wir keine zertifizierten und festgelegten Ausbildungs- oder Studiengänge haben?

Lukas Zapf: Um da anzuschließen: Vielleicht man kann das auch trennen? Eine Fachkraft ist im Prinzip das, was nicht die Studiengänge betrifft, also im Prinzip die Ebene unter den Department Heads, aber auch organisatorische Kräfte sowohl am Set als auch im Produktionsbüro.

Seit einigen Jahren bietet der Bundesverband der Fernsehkameraleute BVFK eine Zertifizierung für seine Mitglieder an. Viele der Kameraleute, die das Angebot nutzten, haben keine dezidierte Ausbildung abgeschlossen und konnten so ihre in langen Jahren erworbene Erfahrung einmal prüfen und am Berufsbild abgleichen lassen. Der Vorteil für Sender und Auftraggeber ist, dass sie bei zertifizierten Kameraleuten eine Qualitätsgarantie haben. Der „Nachteil“ für die Sender: Diese Fachleute sind sich auch ihres Wertes bewusster. An diesem Punkt setzte BVFK-Vorsitzender Frank Trautmann an. „Ich kenne nicht wenige Auftraggeber und Produzenten, die händeringend Leute suchen und von Fachkräftemangel reden – aber deshalb, weil sie niemanden finden, der für 300 Euro am Tag arbeitet!“ Für Trautmann ist die Frage des Fachkräftemangels immer auch mit der sozialen Frage verknüpft. Das geht aber über eine angemessene Bezahlung hinaus, wie Alexander Böhle ausführte.

Alexander Böhle: Wenn ein junger Mensch heute die Wahl hat, Medieninhalte zu produzieren, entweder bei einem großen Konzern – da hast du einen 9-to-5-Job, da bist gut bezahlt – oder du arbeitest beim Film, 15 Stunden, fünf bis sechs Tage die Woche, kein Urlaub, kein Sozialleben. Möglicherweise kannst du du auch keine Familie gründen und wenn du als Frau schwanger wirst, kommst du auch nicht mehr so einfach zurück.

Das sind all diese Dinge, die da mit hineinspielen, die den Beruf einfach nicht mehr attraktiv machen. Die junge Generation ist nicht doof. Das ist schon auch eine ganz klare Abwägung von Vorteilen und Nachteilen sowie von der Frage: Wie will ich denn mein Leben gestalten? Das ist vielleicht auch das Problem, das wir benennen müssen: Unsere Branche ist nicht mehr so sexy, wie sie vor 30 Jahren noch war.