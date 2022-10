Ausbildung attraktiver machen

Produzent Jakob Zapf erläuterte kurze Zeit später das STEP- Programm aus Hessen, das er mit seinem Unternehmen mit aufgebaut hat.

Jakob Zapf: Ich komme aus Hessen, wo es die Hessische Filmförderung gibt. Wir haben eine relativ kleine Branche, aber es gibt sie und sie wächst – und einer der Gründe dafür ist tatsächlich dieses STEP-Programm. Das haben wir vor etwa vier Jahren konzipiert und vor drei Jahren ist es dann an den Start gegangen. Eine Säule ist eben genau das: Wir müssen diese Praktikant:innen anlernen, weil wir ja den Nachwuchs brauchen. Und es gibt diese Studiengänge oder Ausbildungswege noch nicht, also müssen wir irgendwie diese Lücke füllen und erst einmal mit dem kaputten System weiterarbeiten und das ein bisschen flicken, damit es überhaupt weiterhin trägt. Wir haben das so gemacht, dass die Praktikant:innenstellen außerhalb des Budgets finanziert werden können. Das läuft zusätzlich über die Förderung mit einer Direktfinanzierung. Sowohl für geförderte Projekte wie auch für nicht geförderte Projekte – was total wichtig ist – so dass auch Fernsehprojekte oder andere Produktio- nen in den Genuss kommen können. Und das hat tatsächlich sehr geholfen! Wir hatten also viele Praktikant:innen in Hessen, die jetzt auch in dem Bereich dann ihre ersten Schritte gemacht haben.

Bis zu einem halben Jahr können die Praktikant:innen nach Mindestlohn bezahlt werden. Das ist ja auch immerhin mal eine Summe. In einer Ausbildung verdient man ja auch nicht so viel. Das ist aber schon ganz ok, teilweise besser als in einigen Ausbildungsberufen.