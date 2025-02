Drei Fragen an Martina Di Lorenzo

Ich bin Bildgestalterin und Dokumentarfilmerin. Als Dokumentarfilmerin habe ich ein Händchen dafür, hinter der Kamera fast unsichtbar zu werden und dadurch den Protagonist:innen besonders nahe zu kommen. Die Kurzfilme, die ich während und nach dem Studium an der ifs drehen durfte, haben diverse Preise gewonnen. In den letzten Jahren hat sich mein Schwerpunkt jedoch zunehmend in den Bereich der Produktion verlagert, da ich gerade meinen ersten eigenen Film fertiggestellt habe – eine Dokumentation über das Skispringen der Frauen.

Dabei habe ich die besten Skispringerinnen der Welt auf ihrem Weg zum ersten offiziellen Skifliegen in der Geschichte begleitet. Dieses Projekt beschäftigte mich seit dem ersten Lockdown und hat mir nicht nur viel Wissen eingebracht, sondern mich auch wachsen lassen, da ich quasi alles in einem war: Kamerafrau, Regisseurin und Produzentin. Dabei habe ich gelernt, durchzuhalten, das Unmögliche zu organisieren und die Kunst der Filmförde-rungsanträge zu meistern.

Ich habe in den letzten vier Jahren viel Blut und Wasser geschwitzt, aber es hat sich gelohnt. Den eigenen Film auf der großen Kinoleinwand zu sehen und die vielen positiven Rückmeldungen von Protagonist:innen und Publikum zu bekommen haben jede Mühe wettgemacht. Und nachdem ich jetzt weiß wie der Hase läuft, bin ich schon auf der Suche nach einem neuen Thema für den nächsten Film.

Die Erfahrungen, die ich durch dieses Filmprojekt gemacht habe, helfen mir auch bei der Arbeit in unserer Firma wave.film, einer Bewegtbildagentur, die ich mit zwei Freunden und der Unterstützung des Mediengründerzentrums gegründet habe. Wir haben uns neben dokumentarischen Arbeiten auch auf Imagefilme und Musikvideos spezialisiert. Hier bin ich neben der Kameraarbeit unter anderem auch für die Projektplanung zuständig.

Zusätzlich bringe ich mir aktuell das Drohnenfliegen bei, um mich professionell weiterzuentwickeln und dieses Können künftig auch bei externen Projekten einzusetzen. Allerdings macht mir die Arbeit hinter der Kamera definitiv am meisten Spaß. Bilder zu gestalten ist meine große Leidenschaft. Daher fände ich es toll, auch mal wieder an einem Filmset kreativ hinter der Kamera zu stehen.