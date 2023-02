Ihre Zusammenarbeit mit Christoph Schaub ist geprägt gewesen von den Filmen über Architektur und Architekten. Besonders der Kurzfilm „Il Girasole“ über eine 1935 erbaute Villa in der Nähe von Genua ist beeindruckend. Wie beeinflusst es die Montage, wenn der Protagonist ein Gebäude ist?

Das kommt sehr darauf an, wer die Kamera gemacht hat. Der Unterschied ist natürlich auch, dass sich Gebäude in der Regel nicht bewegen. Der Sinn für das architektonische Detail ist hier wichtig, der Rhythmus in Verhältnis zu Statik und Bewegung. Das ist eigentlich eine klassische Herausforderung für die Montage: Diese Dinge kann man nicht in ein Drehbuch schreiben, das entsteht beim Drehen, in der Auseinandersetzung, wie und bei welchem Licht wird überhaupt ein Gebäude gefilmt und dann wie macht man aus abstrakten Bildern eine Erzählung – das kann man vorher nicht bestimmen, der Sog entsteht am Schneidetisch. Bei „Il Girasole“ gibt es ja zusätzlich Schauspieler, die im architektonischen Raum inszeniert werden und einen Tagesablauf als Erzählung nahelegen. [15281]